Opozicioni članovi Odbora za obrazovanje: Nećemo dozvoliti instrumentalizaciju smrti studentkinje

Članovi skupštinskog Odbora za obrazovanje iz redova opozicije saopštili su da neće dopustiti instrumentalizaciju smrti studentkinje beogradskog Filozofskog fakulteta za rušenje slobodnog i nezavisnog univerziteta, i zatražili da se u ovom slučaju poštuje Ustavom garantovana autonomija univerziteta.

Oni su povodom hitnog sazivanja sednice tog odbora od vlasti zahtevali da sa „tabloidnih televizija koje kontrolišu“ uklone neprimeren sadržaj i opozovu ljude koji su se „od jutros upregli da zloupotrebljavaju ovu tragediju za režimsku agendu“, dodajući da time „dodatno ruše dostojanstvo nastradale devojke i oduzimaju mir njenoj porodici“.

Poslanici Ana Jakovljević, Đorđe Pavićević i Peđa Mitrović su takođe izrazili saučešće porodici nastradale studentkinje i Filozofskom fakultetu u Beogradu, pozivajući na pribranost i zrelost svih društvenih aktera.

„Srbiji je u ovim trenucima potreba pribranost, zrelost, odgovornost i poverenje u institucije da će profesionalno i nepristrasno obaviti svoj posao, a mi ćemo kao narodni poslanici i građani ove zemlje pomno pratiti svaki njihov korak u tom procesu i u slučaju bilo kakvih kršenja procedura momentalno obavestiti javnost“, dodaje se u saopštenju.

Takođe su od Ministarstva unutrašnjih poslova tražili da proveru profesionalnu istragu, ali i da sa mesta pogibije udalje tabloide „koji svojim neprofesionalnim, neetičkim i senzacionalističkim izveštavanjem ometaju istragu, narušavaju dostojanstvo žrtve i njene porodice i pripremaju teren za dalju režimsku represiju kroz plasiranje ideja o ukidanju autonomije univerziteta“.

Na inicijativu predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, za sutra je zakazana hitna sednice Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Kako se navodi u saopštenju, tema sednice biće stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

U obaveštenju koje je uputila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, poziv za sutrašnju sednicu Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, upućen je resornim ministrima i svim rektorima državnih univerziteta.

(Beta)

