Opozicioni odbornik u Bojniku ukazao na nepravilnosti vlasti pa trpi pritiske

Narodni pokret Srbije (NPS) je saopštio danas da će vladajuća Srpska napredne stranka (SNS) biti najodgovornija ukoliko se nešto desi odborniku NPS u opštini Bojnik Milošu Kostadinoviću.

U saopštenju piše da će NPS obezbediti pravnu podršku Kostadinoviću koji je sredinom decembra ukazao „na brojne malverzacije lokalne vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom“.

Navodi se i da je, kada je na sednici lokalnog parlamenta počeo da govori „o ulozi upravnika Okružnog zatvora u Prokuplju u malverzacijama vezanim za hidrocentralu u Slavniku na Pustoj reci izbačen sa sednice“.

Kostadinović je u saopštenju naveo da je „pre nedelju dana došlo do političkog i ličnog sukoba između njega i upravnika“.

„Nakon toga, iz njegovog okruženja su mi upućene poruke da će mi se napakostiti i da ću biti izložen lažnim optužbama. Kako sam saznao, 26. decembra, po njegovoj prijavi, sprovedeno institucionalno postupanje prema meni“, kazao je Kostadinović.

Dodao je da se radi o koordinisanom pokušaju da se njegovo ime okalja i da mu se nametnu najteža krivična dela, kako bi se „njegovo političko delovanje unizilo i obesmislilo“.

Kostadinović je istakao da nikada nije učestvovao u bilo kakvim nezakonitim aktivnostima i posebno odbacio, kako je naveo, insinuacije kojima se njegovo ime dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom.

„Posebno odbacujem insinuacije kojima se pokušava dovođenje mog imena u vezu sa organizovanim kriminalom, uključujući navode koji se odnose na trgovinu narkoticima, oružjem, ljudima, zelenašenje i slične aktivnosti, što je brutalan pokušaj diskreditacije i zastrašivanja“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, dodatno zabrinjavaju i indicije da se pritisak pokušava proširiti i na njegovu porodicu, kao i da se zloupotrebom položaja ugrozi radni status njegove supruge, zaposlene u istoj instituciji u drugom gradu.

„Dodatno zabrinjavaju indicije da se pritisak pokušava proširiti i na moju porodicu, kao i da se zloupotrebom položaja ugrozi radni status moje supruge, obzirom da je pre manje od godinu dana ista osoba iskoristila svoja službena ovlašćenja kako bi, bez objektivnog i opravdanog razloga, izvršila njen premeštaj sa dotadašnjeg radnog mesta u drugi grad“, zaključio je Kostadinović.

Naglašava da je na raspolaganju svim institucijama od kojih očekuje da svoj posao obavljaju profesionalno, zakonito i bez političkih pritisaka.

„Uveren sam da je krajnji cilj ovakvih pritisaka da me nateraju da prestanem da javno ukazujem na sumnje u nezakonito postupanje pojedinaca koji obavljaju političke funkcije, uključujući i moguće zloupotrebe opštinskog budžeta i javnih sredstava“, dodao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com