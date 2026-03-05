Opozicioni poslanici: Savet Evrope traži da se zaustavi primena Mrdićevih zakona

Predstavnici više opzicionih stranaka saopštili su danas, posle sastanka sa generalnim sekretarom Saveta Evrope (SE) Alan Berseom, da će to telo insistirati da se ne sprovode pravosudni zakoni, poznati kao "Mrdićevi", barem dok ne stigne mišljenje Venecijanske komisije, kao i da će se to desiti pre nego što se očekivalo prema prethodnoj najavi.

„Čuli smo od njega da je zabrinut i da ti zakoni ne mogu važiti dok se čeka odluka Venecijanske komisije. Postoji nekoliko načina kako mogu biti zaustavljeni, mi smo, (kao grupa opozicionih stranaka), predložili Skupštini set zakona kojima se stavljaju van snage“, rekao je kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije.

Naveo je da mu se, iz današnjeg razgovora, čini da postoji spremnost da SE i na predstojeće lokalne izbore pošalje svoju posmatračku misiju, navodeći da je sagovornika obavestio o velikoj represiji prema medijima, političkim neistomišeljenicima i uopšte građanima, kod kojih je veliko nezadovoljstvo režimom.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović istakao je da bi posmatračka misija SE trebalo da vidi kako režim pokušava da pokrade izbore, ucenjuje birače, šalje svoje batinaše, gazi sve slobode građana.

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić upozorio je da vlast nije zaustavila evrointegracije već „vodi Srbiju u rikverc, sa šibicarskom politikom“, napominjući da nema napretka Srbije dok se vlast ne promeni.

Potpredsednik stranke Srbija Centar Slobodan Cvejić je rekao kako veruje da će SE napraviti konkretne korake da doprinese borbi u Srbiji za demokratiju i vladavinu prava.

Prvobitno je bilo najavljeno da će Venecijanska komisija dati mišljenje o „Mrdićeviom“ zakonima u junu.

(Beta)

