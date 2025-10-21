Opozicioni poslanici traže od Ustavnog suda da preispita odredbe Pravilnika o Hitnoj pomoći

Grupa od 60 opozicionih poslanika podnela je predlog Ustavnom sudu da preispita pojedine odredbe Pravilnika o načinu i organizaciji obavljanja hitne medicinske pomoći.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović kazao je na konferenciji za medije u holu Skupštine Srbije da neke odredbe tog dokumenta nisu u skladu sa ustavom, međunarodnim ugovorima i važećim zakonima.

„Jedna od odredbi legalizuje praksu da medicinska sestra bez direktnog prisustva lekara zbrinjava hitnog pacijenta na osnovu telefonskih instrukcija. Pravilnik ne prepoznaje decu kao posebno osetljivu kategoriju i za njih ne propisuje posebne, strože i jasnije procedure pri pružanju medicinske pomoći“, kazao je Petrović.

Po njegovim rečima, nisu propisani ni obavezujući standardi o edukaciji kadrova u hitnoj medicinskoj pomoći.

„Sve se prepušta internim aktima ustanova, a to stvara pravnu nesigurnost i rizik od neujednačenog kvaliteta usluga“, kazao je poslanik stranke SRCE.

On je kazao da član šest pravilnika daje ovlašćenje doktoru medicine da samostalno i stručno procenjuje opravdanost i odlučuje o potrebi izlaska ekipe i da takva formulacija bez obavezujućih i objektivnih protokola prepušta odluku o životu i smrti subjektivnoj proceni pojedinca.

„To u praksi znači da će ekipa hitne pomoći, na primer u Beogradu, intervenisati i izaći na teren, a u Vranju neće to učiniti bez obzira na identične simptome koje pacijent ima. Član devet pravilnika dodatno produbljuje ovaj problem definisanjem drugog reda hitnosti gde se navodi da ekipa treba da krene blagovremeno u skladu sa procenom trenutnog stanja pacijenta i u zavisnosti od broja dostupnih ekipa“, kazao je Petrović.

Po njegovim rečima, takva regulativa stvara ogroman i neprihvatljiv sistemski rizik.

„Zvanični statistički podaci iz izveštaja o radu Zavoda za urgentnu medicinu Beograd pokazuju da se svake godine donese više od 450.000 odluka da ekipe hitne pomoći ne izađu na teren na osnovu sistema trijaže uređenog osporenim pravilnikom“, dodao je poslanik.

Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta (ZLF) kazala je da poslanici tu inicijativu preuzeli od Pokreta „Pravo na život Meri“.

„Ovo je tema od životnog značaja i neophodno je da se u ovoj oblasti pre svega osigura poštovanje prava na život, ali i obaveza države da obezbedi pravo na zdravstvenu zaštitu, koje je Ustavom garantovano“, izjavila je Jerinićeva.

Među podnosiocima predloga za ocenu ustavnosti su i poslanici Stranke slobode i pravde (SSP), Narodnog pokreta Srbije (NPS), Novog lica Srbije (NLS), Pokreta slobodnih građana (PSG), Stranke demokratske akcije Sandžaka, Ekološkog ustanka i Demokratske stranke (DS).

(Beta)

