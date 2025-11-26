Opozicioni poslanici uklonili šator sa stepeništa Doma Narodne skupštine

Opozicioni poslanici uklonili su danas jedan od šatora koji se nalazio na stepenicama ispred Doma Narodne skupštine, objavio je poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković.

„Prvi šator je sklonjen, uklonićemo i sve ostale ako oni to ne urade sami. Dosta je bilo“, objavio je Stanković na društvenoj mreži Iks (X).

Na snimku koji je objavio, vidi se da je uklanjanje šatora izazvalo negodovanje pristalica vlasti koje borave u šatorskom naselju ispred zgrade parlamenta, koje su pokušale da priđu poslanicima, ali su ih u tome sprečili policija i redari.

„Dragi građani, počeli smo da sklanjamo sve njihove šatore. Ovaj šator je sklonjen, i sad oni prete da će da nas biju i da nam rade sve i svašta“, kazao je Stanković u video-obraćanju.

Prema njegovim rečima, to je Srbija koju je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) napravila.

„Ovo su batinaši i robijaši koji prete poslanicima i ovome mora doći kraj. Sklonili smo prvi šator, sad moraju da sklone sve ostale“, kazao je Stanković.

Portal N1 prenosi da su opozicioni poslanici prethodno presekli žicu kojom su bile vezane ograde oko tog šatorskog naselja, kako bi došli do glavnog ulaza u Skupštinu.

Portal piše da su im stanovnici tog šatorskog naselja uzvikivali „ustaše“, kao i da su pokušali da nasrnu na poslanike, u čemu ih je obezbeđenje sprečava, a da je u metežu oboren poslanik Zeleno-levog fronta Robert Kozma.

Incident ispred Doma Narodne skupštine između opozicije i stanovnika šatorskog naselja

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine u centru Beograda jutros je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, poslanici Stranke slobode i pravde i stranke Srbija centar su uklonili ogradu ispred skupštine i uputili se ka glavnom ulazu parlamenta, gde su takođe uklonili šator u kojem je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić do prošle nedelje štrajkovao glađu.

Nakon toga, nekoliko desetina stanovnika šatorskog naselja zaletelo se na njih uz povike i uvrede.

Sukob su sprečili pripadnici policije i neidentifikovane osobe obučene u fluorescentne prsluke.

Poslanik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić izjavio je za N1 televiziju da je predsednica parlamenta Ana Brnabić prekršila svoje obećanje da će ukloniti ogradu koja sprečava poslanike da ulaze u skupštinu na glavni ulaz, zbog čega su to oni uradili.

„Mi smo uklonili ogradu i krenuli ka skupštini ali su nas napali plaćeni kriminalci koji su bili na stepeništu… Sve je trajalo oko 15-20 minuta. Policija je razdvojila narodne poslanike od plaćenih kriminalaca ali se još jednom pokazalo da oni štite njih a ne građane i poslanike“, rekao je Nikezić.

On je rekao da ni ograda ni šator u kojem je Mrdić štrajkovao glađu nemaju šta da traže na stepeništu parlamenta.

(Beta)

