Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Britanski premijer Kir Starmer, lider laburista, suočio se sa mogućnošću da izgubi te funkcije zbog odluke iz 2024. da za ambasadora u SAD imenuje političkog veterana Pitera Mendelsona, uprkos njegovim vezama sa Džefrijem Epstinom, organizatorom podvođenja maloletnica svetskim moćnicima.

Starmerova sposobnost dobrog procenjivanja je dovedena u pitanje nakon što je Ministarstvo pravde SAD prošle nedelje objavilo milione dokumenata iz dosijea o pokojnom Epstinu, iz kojih se vidi njegova bliska povezanost sa Mendelsonom, navodi Asošiejted pres.

U Velikoj Britaniji je raširen gnev što je Starmer na najvažniju ambasadorsku funkciju imenovao Mendelsona, dugogodišnjeg poslanika Laburističke partije i nekadašnjeg evropskog komesara, sada člana Doma lordova.

Starmer je smenio 72-godišnjeg Mendelsona u septembru, kada je objavljena prva serija mejlova koja je pokazala da je on ostao prijatelj sa Epstinom i nakon što je on 2008. osuđen za nagovaranje deteta na prostituciju i za podvođenje.

Međutim, mejlovi koji su objavljeni ove nedelje pokazuju da je Mendelson prosleđivao Epstinu i osetljive vladine informacije 2009. godine, kada je bio deo vlade laburističkog premijera Gordona Brauna.

Nekoliko poslanika laburista je reklo da bi Starmer trebalo da podnese ostavku, dok su drugi očigledno nezadovoljni, posle niza pogrešnih koraka otkako se stranka vratila na vlast ubedljivom pobedom na izborima u julu 2024. godine.

Starmer, međutim, pokušava da uzvrati udarac – izjavio je da se izvinjava britanskoj javnosti i Epstinovim žrtvama trgovine ljudima „zbog toga što je poverovao u Mendelsonove laži“.

„Žao mi je, žao mi je zbog onoga što vam je urađeno, žao mi je što vas je izneverilo toliko mnogo ljudi na pozicijama moći. Žao mi je što sam poverovao u Mendelsonove laži i imenovao ga“, kazao je Starmer.

Starmerova vlada je obećala da će objaviti mejlove i drugu dokumentaciju vezanu za imenovanje Mendelsona za ambasadora u SAD, za koju tvrdi da će pokazati da je britanski lord obmanjivao zvaničnike.

Britanska policija je danas pretresla dva objekta povezana sa Mendelsonom u okviru istrage potencijalne zloupotrebe javne funkcije, povodom otkrića da je predao Epstinu osetljive vladine informacije, navodi AP.

Mendelson je 2009. poslao Epstinu interni vladin izveštaj u kojem se razmatraju načini na koje Velika Britanija može da prikupi novac posle globalne finansijske krize 2008. godine, uključujući prodaju državne imovine.

Mendelson za sada nije ni uhapšen ni optužen, a maksimalna kazna za zloupotrebu javne funkcije je doživotni zatvor.

(Beta)

