Optužnica protiv pijanog vozača koji je automobilom usmrtio jednu ženu, a povredio drugu

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je danas saopštilo da je podiglo optužnicu protiv vozača osumnjičenog da je 31. decembra 2025. u stanju potpune alkoholisanosti, upravljajući autombilom u Velikoj Moštanici udario dve žene od kojih je jedna umrla, a druga je teško povređena.

Optužnica kojom se N.T. (66) tereti za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koja je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina zatvora, predata je Višem sudu na potvrđivanje.

Tužilaštvo je navelo da je predložilo sudu da produži pritvor N.T, da mu na pet godina zabrani upravljanje bilo kojom vrstom motornih vozila i da mu se oduzme automobil „Volvo V40“ kojim je izazvao udes.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com