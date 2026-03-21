Orban: Lideri EU ne štite evropske, već interese Ukrajine i podržavaju nastavak sukoba

Lideri Evropske unije (EU) su prestali da štite evropske i umesto toga brane interese Ukrajine, podržavajući nastavak sukoba, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je to rekao na Konzervativnoj političkoj akcionoj konferenciji (CPAC), koja se održava u Budimpešti uoči izbora u Mađarskoj, prenosi danas ruska novinska agencija TASS.

„Interesi Evrope trenutno nisu prioritet za Brisel, Ukrajina je njegov prioritet. Brisel je prestao da štiti interese Evropljana, štiti interese Ukrajine i radi ono što Vladimir Zelenski želi“, rekao je Orban.

On je optužio Brisel da uskraćuje sredstva EU, a Ukrajinu da blokira isporuke nafte preko naftovoda Družba kako bi izvršio pritisak na Mađarsku.

Orban se zakleo da će se boriti protiv toga i dodao da računa na pobedu na parlamentarnim izborima 12. aprila.

„Moramo da dobijemo ovu borbu, jer je ona važna ne samo za Mađarsku već i za celu Evropu“, dodao je on.

(Beta)

