Orban na predizbornom mitingu kaže da je Evropska unija, a ne Rusija, stvarna pretnja Mađarskoj

Prava pretnja sa kojom se Mađarska suočava nije Rusija, već Evropska unija, izjavio je danas premijer Viktor Orban u govoru pred pristalicama.

Njegova nacionalistička stranka Fides pojačava antievropsku kampanju uoči parlamentarnih izbora 12. aprila.

Tada se Orban i njegova stranka Fides suočavaju sa najozbiljnijim izazovom otkako je desničarski populistički lider ponovo preuzeo vlast 2010. godine.

Većina nezavisnih istraživanja javnog mnjenja pokazuje da Fides zaostaje za strankom desnog centra Tisa i njenim liderom Peterom Mađarom, uprkos tome što Orban vodi kampanju zasnovanu na neutemeljenoj tvrdnji da bi EU poslala Mađare u smrt u susednoj Ukrajini ukoliko njegova stranka izgubi izbore.

U govoru danas Orban je uporedio EU sa represivnim sovjetskim režimom koji je dominirao Mađarskom više od 40 godina tokom prošlog veka, i odbacio stav mnogih evropskih lidera da ruski predsednik Vladimir Putin predstavlja pretnju bezbednosti kontinenta.

„Moramo se navići na ideju da oni koji vole slobodu ne treba da se plaše Istoka, već Brisela“, rekao je on.

Zastrašivanje Putinom nazvao je primitivnim i neozbiljnim.

„Brisel je, međutim, opipljiva realnost i izvor neposredne opasnosti. To je gorka istina i mi to nećemo tolerisati“, dodao je.

Orban je čvrst protivnik vojne i finansijske pomoći Kijevu još od početka ruske invazije gotovo četiri godine i održava bliske odnose sa Moskvom, dok prema partnerima Mađarske u EU i NATO-u zauzima konfrontacioni stav, prikazujući ih kao huškače na rat.

(Beta)

