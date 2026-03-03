Orban: Nećemo se predati ucenama Zelenskog, pozivam EU da sprovede Sporazum o pridruživanju Ukrajine

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je danas da je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen da "sprovede Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, koji obavezuje Ukrajinu da dozvoli isporuke nafte Mađarskoj" i ponovo uspostavi rad naftovoda "Družba".

Orban je u pismu predsednici EK, koje je objavio na Iksu (X), naveo da „ne postoji tehnički ili operativni razlog koji bi sprečio“ da se naftovod Družba, koji Ukrajina, kako je naveo, blokira, „odmah vrati u normalan rad“.

On je napisao da se Mađarska „neće predati ucenama“ predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

„Nedostatak spremnosti Ukrajine da ponovo otvori naftovod Družba posledica je isključivo političkih razloga, sa namerom da se meša u tekuću predizbornu kampanju u Mađarskoj“, naveo je Orban.

On je napisao da su Mađarska i Slovačka predložile „misiju za utvrđivanje činjenica uz učešće stručnjaka (iz Mađarske i Slovačke) kako bi se procenio status gasovoda u Ukrajini“, ali da su „svi naši napori odbijeni“.

„Iako postupci Ukrajine krše njene zakonske obaveze prema Evropskoj uniji, nemamo razloga da verujemo da bi pravna sredstva prema međunarodnom i pravu EU dala opipljive rezultate u obnavljanju našeg snabdevanja energijom u kratkom roku“, dodaje se u objavi.

Orban je pozvao EK da podrži Mađarsku u „neutralizaciji energetskog oružja koje koristi Ukrajina“.

„Očekujem da će Evropska komisija povećati politički pritisak na Ukrajinu kako ne bi potkopavala energetsku bezbednost Mađarske i Slovačke. Takođe očekujem da će Evropska komisija sprovesti relevantne odredbe Sporazuma o pridruživanju između EU i Ukrajine“, navodi se.

Orban je dodao da „ne možemo prihvatiti strano mešanje u naše demokratske procese i odbićemo sve takve pokušaje“.

„U tom duhu bih želeo da vas obavestim da, dok se Ukrajina ne vrati u normalno stanje, nisam u poziciji da podržim bilo kakvu odluku u Evropskoj uniji koja ide u korist Ukrajini“, zaključuje se u objavi.

(Beta)

