Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je danas Ukrajinu za pokušaj mešanja u predstojeće izbore u njegovoj zemlji, pa je zatražio od ambasadora vlade u Kijevu da dođe u ministarstvo spoljnih poslova u Budimpešti.

To je još jedan Orbanov korak u već dugotrajnoj anti-ukrajinskoj kampanji u kojoj pokušava da ubedi glasače da susedna zemlja, koja je od februara 2022. godine na udaru ruske invazije, predstavlja egzistencijalnu prednju za bezbednost i suverenitet Mađarske.

Orban održava bliske veze sa Rusijom, a sada se suočava sa najvećim izazovom u svojoj 16 godina dugoj vladavini – izborima zakazanim za 12. april.

Pošto njegova desno-nacionalistička stranka Fides u većini anketa kaska za favoritima sa dvocifrenim procentualnim manjkom, Orban vodi kampanju na neosnovanoj premisi da će Mađari biti na silu regrutovani da ratuju u Ukrajini protiv Rusije, ako njegova stranka izgubi na izborima.

U današnjoj video-objavi na društvenim mrežama, Orban tvrdi da političke vođe Ukrajine, „pa i predsednik (Volodimir Zelenski) lično, daju ogavno uvredljive i preteće izjave protiv Mađarske i mađarske vlade“.

Orban nije precizirao o kojim se izjavama radi.

„Naše nacionalne bezbednosne službe su procenjivale ovaj poslednji ukrajinski napad i utvrdile da je ono što se dešava deo koordinisane serije ukrajinskih mera sa ciljem mešanja u mađarske izbore“, rekao je Orban i dodao da je dao uputstvo ministru spoljnih poslova da pozove ukrajinskog ambasadora na razgovor.

Orban je prošle godine intenzivirao anti-ukrajinsku kampanju, a svog izbornog oponenta Petra Mađara optužuje – bez dokaza – da je ušao u pakt sa Kijevom da obori njegovu vladu, kako bi postavio prozapadnu, proukrajinsku vlast.

Mađarska vlada pod Orbanom žestoko se protivi finansijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini i preti da će staviti veto na svaki pokušaj Evropske unije da primi Ukrajinu u članstvo EU.

(Beta)

