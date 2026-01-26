Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

To je još jedan Orbanov korak u već dugotrajnoj anti-ukrajinskoj kampanji u kojoj pokušava da ubedi glasače da susedna zemlja, koja je od februara 2022. godine na udaru ruske invazije, predstavlja egzistencijalnu prednju za bezbednost i suverenitet Mađarske.
Orban održava bliske veze sa Rusijom, a sada se suočava sa najvećim izazovom u svojoj 16 godina dugoj vladavini – izborima zakazanim za 12. april.
Pošto njegova desno-nacionalistička stranka Fides u većini anketa kaska za favoritima sa dvocifrenim procentualnim manjkom, Orban vodi kampanju na neosnovanoj premisi da će Mađari biti na silu regrutovani da ratuju u Ukrajini protiv Rusije, ako njegova stranka izgubi na izborima.
U današnjoj video-objavi na društvenim mrežama, Orban tvrdi da političke vođe Ukrajine, „pa i predsednik (Volodimir Zelenski) lično, daju ogavno uvredljive i preteće izjave protiv Mađarske i mađarske vlade“.
Orban nije precizirao o kojim se izjavama radi.
„Naše nacionalne bezbednosne službe su procenjivale ovaj poslednji ukrajinski napad i utvrdile da je ono što se dešava deo koordinisane serije ukrajinskih mera sa ciljem mešanja u mađarske izbore“, rekao je Orban i dodao da je dao uputstvo ministru spoljnih poslova da pozove ukrajinskog ambasadora na razgovor.
Orban je prošle godine intenzivirao anti-ukrajinsku kampanju, a svog izbornog oponenta Petra Mađara optužuje – bez dokaza – da je ušao u pakt sa Kijevom da obori njegovu vladu, kako bi postavio prozapadnu, proukrajinsku vlast.
Mađarska vlada pod Orbanom žestoko se protivi finansijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini i preti da će staviti veto na svaki pokušaj Evropske unije da primi Ukrajinu u članstvo EU.
(Beta)
