Orban: Tužićemo EU zbog zabrane uvoza ruskog gasa

Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da će njegova vlada tužiti Evropsku uniju zbog prošlomesečne odluke da postepeno obustavi uvoz ruskog gasa, prenosi britanski list Gardijan.

„Ne prihvatamo ovo očigledno nezakonito rešenje suprotno evropskim vrednostima, koje je Brisel odabrao da blokira vladu države koja se sa njim ne slaže. Ovo više nisu sankcije, već mera trgovinske politike. Obratićemo se Evropskom sudu pravde“, rekao je Orban u intervjuu državnom radiju.

On je dodao da razmatra i sredstva „koja nisu pravna“ kako bi odvratio Brisel od zabrane, ali da za sada ne želi da navede detalje.

Zemlje EU su se prošlog meseca složile da do kraja 2027. postepeno obustave preostali uvoz gasa iz Rusije, kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu.

Mađarska i dalje u velikoj meri zavisi od uvoza ruskih energenata, uprkos odluci EU.

(Beta)

