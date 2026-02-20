Orban u kampanji: Ne bacati novac Mađara u WC-šolju – u Ukrajinu

Vladajuća stranka u Mađarskoj koristi u predizbornoj kampanji generisanu fotografiju na kojoj su lideri Evropske unije, Ukrajine i mađarske opozicije prikazani kako bacaju mađarski novac u zlatnu WC-šolju koja simbolizuje - Ukrajinu.

Povodom te propagandne slike na kojoj su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i vodeći mađarski opozicionar Peter Mađar, briselski portal EU obzerver ocenjuje da premijer Mađarske Viktor Orban na „zaprepašćujuć način“ vodi predizbornu kampanju, u kojoj su bitne stavke protivljenje ulasku Ukrajine u Uniju i finansiranje rata protiv Rusije.

Ključne predizborne poruke Orbanove stranke Fides su da se Ukrajina umešala u mađarske izbore i da je vodeća opoziciona stranka Tisa Petera Mađara u dosluhu s Kijevom s ciljem da liši Mađarsku ruske sirove nafte, piše briselski portal.

Posle nedavne obustave isporuka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj kroz naftovod „Družba“, Orbanov Fides i mediji bliski toj stranci usmerili su propagandu na tvrdnje da je Mađar obavešten da dotok nafte neće biti obnovljen.

Portali bliski Fidesu tvrde da Kijev nema nameru da popravi naftovod i da je vođstvo Tise obavešteno o tome na nedavnoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, preko nemačkih posrednika.

Mađarski provladini mediji sugerišu da je Ukrajina planirala da obustavi dotok nafte u Mađarsku kroz gasovod „Družba“, iako se to dogodilo krajem januara zbog ruskog vojnog udara.

Orbanov tabor je podigao ulog, tvrdeći da će prisilni prekid dotoka ruske nafte dovesti do rasta cena u Mađarskoj i da će učiniti neodrživim vladina ograničenja cena komunalnih usluga.

Takve tvrdnje imaju za cilj da okrenu deo birača protiv opozicije u vreme kad istraživanja pokazuju da nije sasvim jasno ko je u prednosti, iako su ankete donedavno pokazivale da je Tisa deset odsto ispred Fidesa.

EU obzerver ukazuje da je Orban „sistematski gušio mađarske medije“ tokom poslednjih 15 godina vlasti i da su mađarski državni mediji „pretvoreni u propagandne poluge vlade“.

Vladajući Fides direktno ili posredno kontroliše 80 odsto medijskog tržišta, a vlasti sistematski guše malo preostalih nezavisnih medija, držeći ih stalno u opasnosti da budu ugašeni, piše u analizi briselskog portala.

Orbanova vlast čvrsto drži državne medije, a mnoge privatne kontroliše preko njihovih vlasnika koji su bliski vladi i usmeravanjem novca za oglase ka provladinim sredstvima informisanja, piše EU obzerver.

Uz to, zakonima kojima nezavisni mediji mogu da budu proglašeni za „neprijatelje mađarskog suvereniteta“ i kojima se onemogućava njihovo slobodno delovanje, otvara se put ka tome da ih preuzmu firme bliske vlastima, piše u članku.

Briselski portal ukazuje da su Orban i Fides u kampanji posegli i za uslugama veštačke inteligencije. Neki mediji u EU, posebno italijanski, zatražili su od veštačke inteligencije da oceni Orbanovu vladavinu.

Veštačka inteligencija, po navodima italijanskog lista Korijere dela sera, kaže da „neliberalna demokratija koju zastupa Orban jača izvršnu vlast na uštrb demokratskih ustanova, često putem ustavnih reformi i usvajanja zakona po hitnom postupku, što dovodi do centralizacije odlučivanja“.

Zbog kršenja vladavine prava, manjkave bitke protiv korupcije i gušenja pravosuđa i slobode medija, Evropska unija nije isplatila Budimpešti 19 milijardi evra iz evropskih fondova.

