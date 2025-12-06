Orban uskoro šalje biznismene u Rusiju – da se pripreme za posleratni period

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će u narednim danima poslati delegaciju biznismena u Rusiju, da se pripreme za posleratni period.

Ta misija će se fokusirati na ekonomsku saradnju i deo je strategije da se „sada razmišlja o posleratnom i periodu bez sankcija“, rekao je Orban na skupu od oko 1.000 ljudi u sportskoj dvorani u Kečkemetu, u centralnoj delu Mađarske.

Orban, jedan od malobrojnih evropskih lidera bliskih i američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump) i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, rekao je da razgovara i sa Amerikancima i sa Rusima, ali da ne može da otkrije detalje, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Treba da predvidimo taj period, jer ako nam Bog pomogne i rat se završi bez uvlačenja nas u njega, i ako američki predsednik uspe da reintegriše Rusiju u globalnu ekonomiju, a sankcije budu ukinute, naći ćemo se u potpuno drugačijem ekonomskom prostoru“, dodao je mađarski premijer.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com