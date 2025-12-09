Organizacija Beograd u pokretu: Grad će morati dodatno da se zaduži

Organizacija Beograd u pokretu upozorila je danas da će Grad Beograd morati dodatno da se zaduži kako bi finansirao sve planirane besplatne programe, navodeći da u 2026. godinu ulazi sa ozbiljnim finansijskim manjkom.

„Rashodi, uključujući sve ‘besplatne’ programe, rastu brže od prihoda, pa će razliku morati da pokriju novi krediti. Sa 100 odsto sigurnošću mogu da tvrdim da Beograd nema dovoljno sopstvenih prihoda da finansira postojeće programe“, rekao je Nikola Radin, izvršni direktor Beograda u pokretu i ovlašćeni interni revizor.

Radin je istakao da analiza obaveza i dugovanja pokazuje da će zaduženje od najmanje 15 milijardi dinara biti neminovno, a verovatno i veće, i da će se to videti kada bude predstavljen budžet grada za 2026. godinu.

(Beta)

