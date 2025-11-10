Orlović: Leks specijalis suspenduje Ustav, Ćacilend je baza pretorijanaca i podseća na buvlju pijacu

Profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Slobodan Orlović izjavio je da je leks specijalis o Generalštabu „još jedna interesna suspenzija ustavnopravnog poretka, ovaj put za račun ‘američkih prijatelja'“.

„Ovaj zakon, kao i slični prethodni, suspenduje Ustav i pozitivno pravo radi viših ciljeva, obično privatnih a protivnih interesu Srbije“, rekao je Orlović, u intervjuu za Novu.

Međutim, ukazao je, „Ustavni sud odavno ne obavlja svoju osnovnu dužnost, čuvara Ustava“.

„Ne verujem ni da je ovom sastavu Ustavnog suda ikada, većinski, padalo na pamet da se pćavnički suprotstavi ovoj vlasti i njihovim neustavnim aktima“, rekao je Orlović.

„Mnogo toga je Ustavni sud propustio da uradi u ovom mandatu, ali to je očekivano jer on neprestano ‘beži’ od odlučivanja u sferi politike. Recimo, mogao je da proglasi Nemačko-francuski i Ohridski sporazum sa Kosovom neustavnima ali, naravno, da nije to ni pokušao“, naveo je Orlović.

Za poruke koje su stizale Dijani Hrka iz Ćacilenda, istakao je da je to „velika sramota za srpsko društvo, najprimitivnija, bezdušna vrsta zloupotrebe patriotizma, zastave, muzike protiv majke koja je doživela najveću tragediju“.

„Ćacilend je neka vrsta prstena zaštite predsednika Republike, baza pretorijanaca oko državnih institucija koja podseća na buvlju pijacu (ne album Riblje čorbe). Skupovi u Ćacilendu nemaju nikakve veze sa ustavnom slobodom mirnog okupljanja koja podrazumeva da se na skupu iznose neke ideje okupljenih, zahtevi ili kritike“, rekao je Orlović.

Kako je naveo, „to što su esenesovski čadori i okupljanja u srcu Beograda prijavljeni, ako su, ne znači ama baš ništa važno, ni neprijavljeni skupovi na otvorenom nisu zabranjeni, već uživaju zakonsku zaštitu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com