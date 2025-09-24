Oružani napad na pritvorski centar za imigrante u SAD, jedan mrtav

Napadač je puškom zapucao s obližnjeg krova na lokaciju federalne američke Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, u Teksasu, u sredu, ubivši jednog imigranta-pritvorenika i ranivši dvojicu u transportnom kombiju pre nego što je sebi oduzeo život, saopštile su vlasti.

Osumnjičenog je identifikovao službenik za sprovođenje zakona kao 29-godišnjeg Džošuu Džana, a motiv napada nije poznat. Direktor FBI-ja, Keš Patel, objavio je fotografiju na društvenim mrežama čaure metka s natpisom „ANTI-ICE“.

Napad je najnovije javno, ciljano ubistvo u SAD, dve nedelje pošto je konzervativnog lidera Čarlija Kirka takođe puškom ubio strelac s krova.

Ministarstvo za nacionalnu bezbednost je saopštilo da su hici ispaljeni „neselektivno na zgradu ICE-a, uključujući i kombi u bezbednom i ograđenom ulazu“.

Ranjeni pritvorenici su u kritičnom stanju u bolnici.

Prvobitno je bilo saopšteno da su dva pritvorenika ubijena, a jedan ranjen, ali je to ispravljeno.

Nijedan agent ICE nije povređen.

FBI je saopštio da istražuje napad kao „čin ciljanog nasilja“.

Policajci su odgovorili na poziv da pomognu policajcu na putu i tek tada utvrdili da je neko otvorio vatru na vladinu zgradu, rekao je portparol policije Dalasa.

Jedan od ljudi u zgradi je rekao da je agent ICE već bio okupio ljude u centru, odveo ih u bezbedniju zonu i objasnio da je blizu aktivan strelac.

Ubrzo posle pucnjave i pre nego što su zvaničnici rekli da je najmanje jedna žrtva, potpredsednik SAD DŽ. D. Vens je objavio na društvenoj platformi X da „opsesivni napad na organe reda, posebno na ICE, mora da prestane“.

Republikanski američki senator Ted Kruz iz Teksasa nastavio je u tom pravcu, pozivajući na kraj politički motivisanog nasilja.

Lokalne verske vođe koje se svakog ponedeljka mole ispred objekta ICE u Dalasu, osučujući deportacije održavaju i bdenja „moralni svedoci“ onoga što država radi imigrantima. Mole se i posmatraju satima kako imigranti ulaze u zgradu, a potom ih odvoze autobusima, ali ne znaju gde ih vode.

Ministarka za nacionalnu bezbednost Kristi Noem primetila je nedavno povećanje broja napada na agente ICE.

Napadači obučeni u crnu vojničku odeću otvorili su vatru 4. jula ispred pritvorskog centra Prerilend u Alvaradu, jugozapadno od Dalasa. Jedan policajac je ranjen, a 11 ljudi optuženo u vezi s tim napadom.

Nekoliko dana kasnije čovek sa automatskom puškom ispalio je desetine metaka na federalne agente koji su izlazili iz objekta Američke granične patrole u ​​Makalenu 7. jula. Rranio je jednog policajca, a vlasti su ga potom ubile.

U predgrađu Čikaga federalne vlasti podigle su ogradu oko centra za obradu imigracionih zahteva pošto su se nedavno pojavile tenzije sa demonstrantima. Administracija predsednika Donalda Trampa pojačala je sprovođenje imigracionih zakona u oblasti Čikaga, što je rezultiralo stotinama hapšenja.

Pre najnovije imigracione operacije, federalni zvaničnici su zakovali daske preko prozora u centru.

Šesnaest ljudi je uhapšeno ispred tog centra, po saopštenju federalnih vlasti koje su aktiviste okarakterisale kao „izgrednike“.

