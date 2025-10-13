Oružano krilo Hamasa objavilo imena 20 izraelskih talaca koje će osloboditi iz Gaze

Oružano krilo Hamasa objavilo je jutros imena 20 izraelskih talaca koje drži u Pojasu Gaze, a čije se oslobađanje očekuje kasnije danas u okviru razmene sa stotinama palestinskih zatvorenika koje drži Izrael.

„Kao deo sporazuma o prekidu vatre i razmeni zarobljenika, Brigade Al-Kasam su odlučile da oslobode sledeće cionističke zarobljenike“, navela je oružana grupa u saopštenju, objavljujući spisak imena 20 talaca za koje se i ranije pretpostavljalo da su živi.

Vozila Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) na putu su ka dogovorenoj lokaciji u severnom delu Pojasa Gaze kako bi preuzela taoce koje će Hamas osloboditi, saopštila je izraelske vojske.

„Crveni krst je na putu ka mestu sastanka u severnom delu Pojasa Gaze“, navodi se u saopštenju izraelske vojske u kratkom saopštenju, dodajući da je spremna „da prihvati i druge taoce koji će biti predati Crvenom krstu kasnije“.

(Beta)

