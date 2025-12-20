Osam osoba poginulo u ruskom napadu na luku u Odesi

Luka Odesa je sinoć pogođena balističkim raketama, izjavio je guverner Odeske oblasti na jugu Ukrajine Oleg Kiper.
Vojska Ukrajine je pogodila ruski vojni brod „Ohotnik“ i još nekoliko objekata dronovima, saopštio je ukrajinski Generalštab.
Taj brod je patrolirao Kaspijskim morem, a našao se u blizini platforme za proizvodnju nafte i gasa, dok procena štete i dalje traje, dodaje se u saopštenju.
U napadu je pogođena i platforma za bušenje na naftnom i gasnom polju Filanovski u Kaspijskom moru, kojima upravlja Lukoil.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com