Osam osoba poginulo u ruskom napadu na luku u Odesi

Osmoro ljudi je poginulo, a 27 je ranjeno u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Odesi, saopštila je jutros ukrajinska služba za vanredne situacije.

Luka Odesa je sinoć pogođena balističkim raketama, izjavio je guverner Odeske oblasti na jugu Ukrajine Oleg Kiper.

Vojska Ukrajine je pogodila ruski vojni brod „Ohotnik“ i još nekoliko objekata dronovima, saopštio je ukrajinski Generalštab.

Taj brod je patrolirao Kaspijskim morem, a našao se u blizini platforme za proizvodnju nafte i gasa, dok procena štete i dalje traje, dodaje se u saopštenju.

U napadu je pogođena i platforma za bušenje na naftnom i gasnom polju Filanovski u Kaspijskom moru, kojima upravlja Lukoil.

(Beta)

