Osmani i Kurti podržali vojnu intervenciju SAD u Venecueli

Predsednica Kosova Vjosa Osmani i šef tehničke vlade Aljbin Kurti podržali su današnju vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli čiji je predsednik Nikolas Maduro, sa suprugom, silom odveden u SAD.

Osmani je izjavila da Kosovo „čvrsto stoji uz SAD i predsednika SAD Donalda Trampa u podršci njihovim akcijama protiv narkoterorističkog režima u Venecueli“.

U objavi na društvenoj mreži „Iks“, Osmani je ocenila da takve akcije služe „ne samo bezbednosti Amerike, već i sveta“.

Ona je navela da je Tramp „pokazao snažno vođstvo“ u suočavanju s „narko-državom“.

Kurti je objavio na društvenoj mreži Fejsbuku da je „pozivanje na odgovornost državnih aktera uključenih u trgovinu drogom od suštinskog značaja za uspeh u borbi protiv te pretnje“.

„Kosovo, kao strateški saveznik SAD i NATO-a, nudi punu podršku u borbi protiv trgovine drogom i protiv suzbijanja zapadnih demokratskih vrednosti kako u našem regionu, tako i šire. Ponovo ističemo potrebu za povećanom pažnjom prema određenim regionalnim akterima koji imaju za cilj da ugroze bezbednosnu situaciju kroz hibridne, kriminalne, terorističke i vojne akcije“, naveo je Kurti.

Predsednik SAD Donald Tramp je danas saopštio da su SAD izvele „uspešan opsežan udar“ na Venecuelu, a da je predsednik Nikolas Maduro sa suprugom „zarobljen“ i odveden iz zemlje.

(Beta)

