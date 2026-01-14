Osmani i Kurti razgovarali sa Sorensenom o dijalogu sa Beogradom i aktuelnim pitanjima Kosova

Predsednica i premijer u tehničkom mandatu Kosova, Vjosa Osmani i Aljbin Kurti su danas u Prištini razgovarali sa specijalnim predstavnikom EU Peterom Sorensenom o budućnosti dijaloga Kosova sa Srbijom.

Razgovarali su i o najnovijim političkim dešavanjima na Kosovu i izbornim procesima, bezbednosnoj situaciji i odnosima Kosova sa Evropskom unijom.

Predsednica Kosova je istakla da proces dijaloga mora biti usmeren ka međusobnom priznanju i da uspeh dijaloga zavisi i od ravnopravnog tretmana strana, saopštio je njen kabinet.

Naglasila je da je „Srbija kontinuirano kršila Briselski sporazum i Ohridski aneks“, narušavajući suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, „čineći akte agresije, kao i protiveći se članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama“.

Osmani je rekla da ovaj proces mora imati jasne ciljeve i merljive rezultate u procesu evropskih integracija, te naglasila da selektivno tumačenje sporazuma šteti samom procesu.

U saopštenju piše da je Osmani obavestila Sorensena „o uspešnom, demokratskom i inkluzivnom održavanju parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu“ i ocenila „da su izbori dokazali demokratsku zrelost države i funkcionisanje institucija u potpunom skladu sa evropskim standardima“.

Na sastanku su takođe razmatrani odnosi između Kosova i EU a Osmani je pozdravila decembarsku odluku o potpunom ukidanju mera prema Kosovu, objavljenu na Samitu EU–Zapadni Balkan,

To je ocenila kao važan korak ka ponovnom uspostavljanju punog i ravnopravnog partnerstva između Kosova i EU.

Govoreći o evropskoj perspektivi Kosova, Osmani je naglasila da je dodela statusa kandidata za članstvo u EU strateška nužnost, „ne samo za Kosovo, već i za stabilnost regiona i kredibilitet same EU“.

Istakla je potpunu usklađenost Kosova sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, te „dokazani demokratski bilans i zamah reformi u zemlji“.

Naglasila je da će nastaviti da radi sa državama članicama i institucijama EU na unapređenju statusa kandidata Kosova, bez daljih odlaganja, navodi se.

Kurti je, kako je saopštio njegov kabinet, naglasio da je izborni rezultat proizveo novi demokratski legitimitet, „koji garantuje političku predvidivost i institucionalnu stabilnost, dodatno jačajući funkcionisanje ustavnog poretka Kosova“.

„Ovaj visoki legitimitet, koji neposredno proizlazi iz volje građana, obezbeđuje pravedno, kredibilno i principijelno predstavljanje Kosova u dijalogu. Što se tiče druge strane u dijalogu, premijer je ocenio da se isto ne može reći za rukovodstvo u Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Kurti je izrazio spremnost Kosova „za potpunu normalizaciju odnosa sa Srbijom i konstruktivan dijalog u Briselu“.

Naglasio je suštinsku važnost povlačenja pisma bivše premijerke Srbije (Ane) Brnabić, podnetog Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS), izručenja “ glavnog teroriste Milana Radoičića“, za kojeg već postoji optužnica na 160 stranica od strane Tužilaštva Kosova.

Tu je ubrojao i potpisivanja Osnovnog sporazuma i Aneksa za sprovođenje kao pravne garancije i izraz dobre vere za dalji put.

U saopštenju piše da je Kurti „podvukao da puna primena Osnovnog briselskog sporazuma i Ohridskog aneksa za sprovođenje omogućava da dijalog proizvodi održive rezultate“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com