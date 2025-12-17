Osmani na sastanku sa Koštom pozdravila odluku o ukidanju mera Kosovu

Predsednica Kosova Vjosa Osmani pozdravila je danas u Briselu tokom sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom delimično ukidanje mera Kosovu uz nadu da će ubrzo biti ukinute u potpunosti.

U objavi na Fejsbuku Osmani je napisala da je Kosovo pokazalo konstruktivnost, saradnju i punu usklađenost sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.

Navela je da je istakla da je Kosovo ispunilo sve uslove koje je sama EU postavila, iako su oni bili nepravedni, te da ne postoji nikakav razlog da se otežava ili odlaže ukidanje preostalih mera.

„Sa druge strane, nadamo se da ćemo što pre imati podršku svih država članica da i Kosovo, zasnovano na zaslugama, dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji“, napisala je Osmani.

Predsednica Kosova učestvuje na Samitu EU-Zapadni Balkan zajedno sa liderima država članica EU i liderima zemalja Zapadnog Balkana.

Iz njenog kabineta je saopšteno da će tokom samita imati sastanke sa liderima institucija EU i priliku da razgovara sa drugim prisutnim liderima o pitanjima od interesa za Kosovo.

Ukidanje mera Kosovu i napredak na putu ka EU biće prioritet tokom diskusija, navodi se u saopštenju kabineta kosovske predsednice.

(Beta)

