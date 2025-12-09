Osmani: Nastavak mera EU prema Kosovu neobjašnjiv, nepravedan i neopravdan

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je tokom sastanka sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Kosovo Rihom Terasom ocenila da je nastavak mera EU prema Kosovu neobjašnjiv, nepravedan i neopravdan.

Kako je saopšteno iz njenog kabineta na sastanku se razgovaralo o najnovijim političkim dešavanjima na Kosovu i tom prilikom Osmani je istakla da su lokalni izbori u potpunosti održani slobodno, mirno i demokratski, te da je prenos vlasti obavljen na miran način.

Ona je zatražila podršku Tersa za što brže ukidanje ovih mera, podsetivši da one štete građanima i potkopavaju poverenje u proces integracija, dok je, kako je navela, Kosovo ispunilo sve zahteve koje su postavili njegovi evropski partneri.

Prema rečima Osmani, ukidanje mera bi bilo snažan signal za građane i ohrabrujuća poruka za nastavak reformi.

Ona je takođe istakla potrebu da se zahtev Kosova za članstvo u EU „obradi što pre“ i da se članstvo omogući na osnovu zasluga.

Pre susreta sa predsednicom Kosova, Teras se susreo sa šefom Kancelarije Evropske unije na Kosovu Aivom Oravom koji je u objavi na platformi Iks napisao da angažman EU sa Kosovom ostaje snažan, sa novim prilikama, uključujući Plan rasta.

„Angažman EU sa Kosovom, i na lokalnom nivou, kao i iz Brisela, ostaje snažan kao i uvek, sa novim prilikama na horizontu, uključujući Plan rasta“, napisao je Orav.

(Beta)

