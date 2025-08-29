Osmani pozvala na hitno formiranje institucija: Svako odlaganje je izgubljen dan za Kosovo

Predsednica Kosova Vjosa Osmani pozvala je na što brže konstituisanje Skupštine i formiranje nove Vlade Kosova.

Ona je ocenila da je svako odlaganje konstituisanja institucija „izgubljen dan za Kosovo, za narod Kosova i evroatlantsku perspektivu“.

„Nadam se da će se pronaći rešenje u skladu sa Ustavom“, rekla je Osmani nakon polaganja venaca kod Spomenika nestalim osobama.

Skupština Kosova, posle 57 pokušaja, izabrala je u utorak sa 73 glasa poslanika Samoopredeljenja Dimala Bašu za predsednika parlamenta, kao i tri potpredsednika iz albanskih partija – Aljbuljenu Hadžiu iz Samoopredeljenja, Vljoru Čitaku iz Demokratske partije Kosova i Kujtima Šalu iz Demokratskog saveza Kosova.

Emilija Redžepi izabrana je za potpredsednicu parlamenta iz manjinskih nesrpskih zajednica, dok je novi zastoj nastao kod glasanja za kandidata za potpredsednika iz redova srpske zajednice.

U poslednjoj fazi konstituisanja Skupštine – izboru potpredsednika iz redova srpske zajednice, ostala su dva poslanika Srpske liste, Igor Simić i Miljana Nikolić, i poslanik Samostalne liberalne partije Nenad Rašić.

Upitana o odvojenom glasanju za potpredsednike parlamenta iz redova manjinskih zajednica, Osmani je rekla da ne želi da daje ustavna tumačenja za tu situaciju.

Takvo glasanje izazvalo je nedoumice da je možda prekršen Ustav, budući da su u prošlosti oni birani u jednom paketu.

Stav da je time prekršen Ustav Kosova izneli su poslanici bivših opozicionih partija ali i poznavaoci ustavnog prava i nevladine organizacije koje se bave pravnim pitanjima.

