Osmani zatražila od pape Lava priznanje nezavisnosti Kosova

Predsednica Kosova Vjosa Osmani zatražila je danas od pape Lava XIV da Sveta stolica zvanično prizna nezavisnost Kosova.Ona je, nakon sastanka održanog u subotu, u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku, rekla da je to bio važan dan za odnose između Kosova i Vatikana,

Navela je da je, osim susreta sa papom, razgovorala i sa državnim sekretarom Vatikana, kardinalom Pietrom Parolinom.

„Na sastanku sa njegovom svetošću iznela sam nadu i veru celog naroda Kosova da će Vatikan konačno doneti dugo očekivanu odluku o priznanju Republike Kosovo, priznajući i dugotrajna stradanja našeg naroda u nastojanju da živi slobodno i nezavisno“, izjavila je Osmani.

Ona je naglasila da bi takva odluka imala pozitivan uticaj ne samo na Kosovo, već i na mir, stabilnost i blagostanje u regionu.

Osmani je takođe istakla istorijske veze Kosova sa hrišćanstvom, naglasivši da je „dardanska zemlja“ svetu podarila istaknute ličnosti poput Đorđa Kastriota – Skenderbega, Svete Majke Tereze, cara Konstantina i Justinijana, kao i druge važne ličnosti za istoriju humanizma i evropske civilizacije.

U sedištu Posebne misije Kosova pri Svetoj Stolici, predsednica Osmani će organizovati novogodišnji prijem za predstavnike Vatikana, diplomate i druge ličnosti.

Kako je saopšteno, kosovska predsednica će tokom posete realizovati i niz drugih aktivnosti, s ciljem produbljivanja odnosa Kosova i Svete Stolice.

