Osnovana nova kompanija koja će nadgledati rad N1, Nove, Danasa i Radara, objavljen sastav UO

Luksemburška kompanija Adrija njuz (Adria News S.a.r.l) osnovala je firmu Adrija njuz netvork (Adria News Network) u okviru "novog sistema korporativnog upravljanja" za medijski portfolio Junajted grupe, kojem pripada i više nezavisnih medija u Srbiji - televizije N1 i Nova S i listovi Danas, Nova i Radar.

Adrija njuz netvork je saopštila da danas zvanično započinje rad u okviru kompanije Adrija njuz, „objedinjujući 14 vodećih televizijskih, štampanih i digitalnih informativnih brendova u posebnom okviru korporativnog upravljanja osmišljenom da dodatno zaštiti uređivačku slobodu“.

Među njima su televizijski, štampani i digitalni mediji u Srbiji (N1, Nova S, Danas, Nova, Radar), Crnoj Gori (Vijesti – televizija i novine), Hrvatskoj (N1), Bosni i Hercegovini (N1) i Sloveniji (N1), piše u saopštenju objavljenom na sajtu kompanije Adrija njuz netvork.

Kompanija Adrija njuz netvork navodi da se „novim sistemom korporativnog upravljanja“ uvode „nadzor od nezavisnog Upravnog odbora, jasno definisano uređivačko rukovođenje i dodatno ojačani mehanizmi zaštite pri donošenju odluka u redakcijama“.

Uvođenje „novog sistema korporativnog upravljanja“ znači da će informativni mediji ubuduće odgovarati „potpuno nezavisnom Upravnom odboru, u čijem sastavu nema izvršnih direktora ni predstavnika akcionara Junajted grupe“, navodi se.

Na čelu Upravnog odbora nalazi se Rani Rad (Rani R. Raad), a članovi tog tela su i Brent Sadler, Najdžel Bejker (Nigel Baker), Tomas Probs (Thomas Probst), Najol Martin (Niall Martin) i Kirenga Mbonampeka, piše u saopštenju.

Beogradska redakcija televizije N1 je ranije danas navela da je Rad prehodnih nekoliko godina bio izvršni direktor kompanije Aj-Em-Aj (IMI, International Media Investments), čiji je vlasnik firma Abu Dabi midija investment korporejšn (Abu Dhabi Media Investment Corporation), koja je pod kontrolom potpredsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i zamenika premijera, šeika Mansura bin Zajeda Al Nahjana (Mansour bin Zayed Al Nahyan).

Televizija N1 je navela da je Rad upravljao medijskim portfoliom u sklopu državne strategije meke moći UAE, i ocenila da njegovo imenovanje zabrinjava pošto vlast Srbije ima jake političko-ekonomske veze sa tom zemljom, uključujući bliske odnose predsednika Aleksandra Vučića sa članovima porodice Bin Zajed Al Nahjan.

