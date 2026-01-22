Osporavanje Mrdićevih zakona i amandmana: Vlast želi da blokira TOK i kontroliše društvene mreže

Usvajanjem seta pravosudnih zakona dorađenih amandmanima, o kojima danas poslanici nastravljaju raspravu u Skupštini Srbije, vlast bi, upozoravaju kritičari, sebi dala mogućnost da blokira rad Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), gde se vode postupci u predmetima sa političkom težinom, kao i da guši kritike na društvenim mrežama.

Vlast nije napala TOK, protiv kojeg vodi kampanju od kad radi na na predmetima „Nadstrešnica“ i „Generalštab“, tako što bi donela poseban zakon o njemu ali je to učinila kroz amandmane, jedne od poslanica Srpske napredne stranke, sa mogućnošću da ga kroz koji dan „prepolovi“.

Predvidela je da priliku da povuče tužioce upućene u TOK kao privremene – kojih je 11 u ukupnom broju od 20 – što bi, kako je reagovao Kolegijum TOK, „u praksi značilo potpunu blokadu u postupanju u predmetima najopasnjih organizovanih grupa“.

Navedeni su „Nadstrešnica“, gde su okrivljeni ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović, „Jovanajica“, „Šarić“, „Balkanski karetel“, predmeti vezani za skaj prepisku, dobijenu putem međunarodne pravne pomoći, u kojima se, tvrdi opozicija, pominju državni fukcioneri uključući predsednika države.

U predmetu „Generalštab“ okrivljen je ministar kulture Nikola Selaković, što se kao glavna tema nametnula na jučerašnjoj raspravi o amandmanima.

Krupna izmena je napravljena i prevođenjem Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal u odeljenje Višeg suda u Beogradu, pod nadležnost Nenada Stefanovića, koji važi u delu javnosti za vrlo bliskog vlastima.

Poslanik iz redova stranaka vlasti Uglješa Mrdić, predlagač seta pravosudnih zakona, je rekao da ovo tužilaštvo nije dobro radilo inače bi bilo više procesuiranih lica koja su „putem društvenih mreža pozivali na državni udar, terorističke aktivnosti, ubistva, pretili predsedniku države, novinarima“, što su, inače, kvalifikacije za najteža krivična dela.

Izmenama je predviđeno da prvog čoveka tog odeljenja postavlja Stefanović, umesto vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac kojoj, kroz više rešenja u setu pravosudnih zakona, vlast slabi moć, tako da gubi i pravo da privremeno rapoređuje tužioce.

Dolovac se godinama ne oglašava, iako se radi o velikim kriminalnim aferama, ali su vlasti, po svemu sudeći, uzalud očekivale da sada progovori i zaštiti njene ministre umesto što, kako tvrdi, „ruši državu“ zajedno sa šefom TOK Mladenom Nenadićem.

Set pravosudnih zakona upućen je na usvajanje po hitnom postuku, bez javne rasprave, u želji vlasti da što pre stavi „pod kontrolu pravosuđe“, kako su ocenili poslanici opozicije, tokom rasprave u Skupštini Srbije.

