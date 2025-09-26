Ostavka nove direktorke beogradske muzičke škole Josip Slavenski

Direktorka beogradske Muzičke škole „Josip Slavenski“ Milena Stojković je podnela ostavku na tu dužnost, potvrdili su danas agenciji Beta izvori iz te škole.

Stojković je na mesto direktorke došla krajem avgusta kada je smenjena dugogodišnja direktorka Tijana Kovačević jer su, tvrdilo je Ministarstva prosvete, vanrednim inspekcijskim pregledom utvrdjene „odredjene nepravilnosti“ u poslovanju škole.

Kovačević je bila jedna od direktora koja je tokom obustave rada u vreme studentskih protesta poručila da neće kažnjavati svoje kolege.

Ministarstvo prosvete je postavilo Milenu Stojković koju je, prema više izvora iz škole, kolektiv ignorisao i bojkotovao zbog čega je ona i podnela ostavku.

Ostavci je prethodila sednica Nastavničkog veća škole na kojoj je Stojković kritikovala svoju prethodnicu, zbog čega je veća grupa profesora izašla iz sale.

Posle njene ostavke, Ministarstvo je odobrilo da narednih šest meseci v.d. direktora Muzičke škole „Josip Slavenski“ bude član kolektiva, profesor violine Bogdan Bulat koji je već obavljao tu funkciju.

Agenciji Beta danas je u toj školi rečeno da će se, povodom tih informacija, neko od nadležnih oglasiti iduće sedmice i to „već od ponedeljka“ uz obrazloženje da je sada „u školi gužva“.

(Beta)

