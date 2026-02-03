Oštetio budžet opštine Odžaci za 833.000 dinara, novac za projekte potrošio na nabavku računara

Po navodima Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, ta opština dodelila je 833.000 dinara udruženju građana „Pendragon“ za realizaciju tri projekta.
„Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni N.K. je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja i dr.), već je sav novac potrošio za kupovinu računarske opreme i naftnih derivata“, navodi se u saopštenju.
N.K. je osumnjičen za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com