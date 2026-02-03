Oštetio budžet opštine Odžaci za 833.000 dinara, novac za projekte potrošio na nabavku računara

Policija je uhapsila N.K. zbog sumnje da je kao zastupnik jednog udruženja građana, zloupotrebom položaja oštetio budžet opštine Odžaci za oko 833.000 dinara, saopšteno je danas.

Po navodima Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, ta opština dodelila je 833.000 dinara udruženju građana „Pendragon“ za realizaciju tri projekta.

„Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni N.K. je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja i dr.), već je sav novac potrošio za kupovinu računarske opreme i naftnih derivata“, navodi se u saopštenju.

N.K. je osumnjičen za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

(Beta)

