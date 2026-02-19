Osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva argentinske državljanke u Kosovu Polju

U Osnovnom sudu u Prištini danas je na 18 godina zatvora osuđen Endrit Nika zbog ubistva svoje devojke, državljanke Argentine, Marije Klare Urdangaraj.

Nika je osuđen za „teško ubistvo“, a prema optužnici svoju devojku je ubio tako što je bacio sa šestog sprata hotela u Kosovu Polju, objavio je portal Kossev.

U optužnici se navodi je 1. avgusta 2023. godine ubistvu prethodila svađa, ali i fizički napad na Argentinku.

U optužnici se navodi da je zatim pokušao i da je pregazi automobilom na parkingu hotela.

Nika je nastavio da zlostavlja devojku u hotelskoj sobi, sve dok je u jednom trenutku nije izbacio kroz prozor sa šestog sprata.

Izricanju presude danas je prisustvovala i porodica državljanke Argentine.

Njena majka je u sudnicue došla s transparentom na kom je bila slika njene ubijene ćerke i poruka: „Pravda za Mariju Kalare Urdangaraj“.

(Beta)

