Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je izjavio da bekstvo pravosnažno osuđene bivše tužiteljke Lidije Mitrović više nije incident, već "obrazac ponašanja koji urušava poverenje građana i vodi ka potpunom raspadu sistema".

Za njom je raspisana poternica.

Crnogorskim pravosudnim organima prethodno je pobegao Miloš Medenica, osuđen na deset godina i dva meseca zatvora zbog organizovanog kriminala.

Njegova majka, Vesna Medenica, dugogodišnja čelnica crnogorskog pravosuđa je osuđena na deset godina zatvora.

U oba slučaja presude su prvostepene. Njemu je bio određen pritvor do pravosnažnosti, ali njoj nije.

„Država koja ne ume da sprovede presudu, izgubila je autoritet. Premijer treba da odmah smeni odgovorne ili da sam preuzme odgovornost“, poručio je Milatović.

Nagsio je da kada država ne može da sprovede osuđeno lice u zatvor, onda nema vladavine prava.

„Postoje samo izjave – alibi i prebacivanje krivice, dok građani gledaju kako pravna država prestaje da postoji”, ukazao je on.

Milatović je naglasio da je „premijer dužan da obezbedi da rade institucije, a ne da se raspadaju pred očima građana Crne Gore“.

„Nije ovo zanemarivanje radnih zadataka, u pitanju je kriminal i korupcija. Ostavke više nisu opcija, jer su zakasnili. Smene odmah, i javno saopštavanje ko je zakazao, ko je bio zadužen, ko je kontrolisao, ko nije radio posao. Pravda bez odgovornosti nije pravda. Država bez odgovornosti nije država. Premijer danas ima izbor: Da smeni odgovorne, ili da sam preuzme odgovornost“, ponovio je Milatović.

Policija je saopštila da traga za Lidijom Mitrović koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne.

Policije Kako je objasnila da je ona prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno. Potom je, kako se navodi, policija u više navrata obišla mesto stanovanja i boravka Mitrović i gde su im članovi njene porodice dali različite, oprečne informacije o tome da je ona na teritoriji Podgorice ili Budve.

Apelacioni sud je u maju potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je bivša specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam meseci zatvora.

Apelacioni sud je, posle javne sednice svog veća 6. maja, doneo presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva, okrivljene i njenog branioca i potvrdio presudu Višeg suda od 23. decembra 2024. godine.

Time je postala pravnosnažna presuda kojom je Lidija Mitrović proglašena krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Pravni zastupnik Mitrović, advokat Zoran Piperović, kazao je da se ne seća kada je posljednji put razgovarao sa svojom branjenicom.

U izjavi za portal RTCG kazao je da su, prilikom poslednjeg telefonsmkog razgovora, razgovarali o ustavnoj žalbi.

Kazao je i da ne zna gde se ona nalazi i da „ne bi spekulisao o njenom bekstvu“. Sačekaće, kako je rekao, da „o slučaju dobije više saznanja“.

(Beta)

