Osumnjičeni za ranjavanje pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu radio za CIA u Avganistanu

Za teško ranjavanje dvoje pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije u Vašingtonu, nekoliko blokova od Bele kuće, osumnjičen je državljanin Avganistana koji je u domovini radio za američku obaveštajnu službu CIA i emigrirao u SAD 2021. godine, izjavili su zvaničnici.

Pre nego što je emigrirao iz Avganistana, osumnjičeni 29-godišnji Rahmanulah Lakanval je radio u specijalnoj jedinici avganistanske vojske, koju je podržavala CIA, rekao je Asošiejted presu njegov neimenovani rođak.

Tužilaštvo u Vašingtonu je odbilo da navede motiv za jučerašnji čin nasilja, počinjenog u vreme kada prisustvo trupa u glavnom i drugim gradovima širom SAD čini atmosferu usijanom.

Ranjeni pripadnici Nacionalne garde – 20-godišnja Sara Bekstrom i 24-godišnji Endrju Vulf, i dalje su u teškom stanju i životno su ugroženi.

Lakanval je izveo napad iz zasede, revolverom „Smit i Veson“ kalibra 357, navelo je tužilaštvo i dodalo da je „prerano reći“ koji su bili njegovi motivi.

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Keš Patel rekao je da napad istražuju kao teroristički akt.

Osumnjičeni je ranjen i uhapšen, a veruje se da nije životno ugrožen, rekao je Asošiejted presu neimenovani službenik organa za sprovođenje zakona.

Redak napad na pripadnike Nacionalne garde na američkom tlu, dan uoči praznika Dan zahvalnosti, izveden je u jeku sudskih borbi i šire debate o korišćenju vojske od administracije predsednika SAD Donalda Trampa u borbi protiv onoga što vlast opisuje kao problem kriminala izvan kontrole.

Trampova administracija je posle napada odmah naredila da u Vašington bude poslato još 500 pripadnika Nacionalne garde.

Stanovnik istočne avganistanske provincije Host, koji kaže da je Lakanvalov rođak, rekao je za AP da je osumnjičeni za napad poreklom iz te oblasti i da su on i njegov brat radili u specijalnoj jedinici avganistanske vojske poznatoj kao „Nulta jedinica“, u južnoj provinciji Kandahar. On je kazao da su se dva brata preselila u SAD 2021. i da je poslednji put razgovarao sa Lakanvalom pre oko šest meseci.

Naveo je da je Lakanval počeo da radi za „Nultu jedinicu“ 2012. godine i da je kasnije unapređen u vođu tima i specijalistu za dži-pi-es.

U SAD je Lakanval živeo sa suprugom i petoro dece u saveznoj državi Vašington, oko 127 kilometara severno od Sijetla, rekla je njihova gazdarica Kristina Vidman.

On je ušao u SAD 2021. preko programa administracije Džozefa Bajdena, u sklopu kojeg su desetine hiljada Avganistanaca preseljene posle povlačenja SAD iz te zemlje, rekli su zvaničnici.

Preko tog programa u SAD je došlo oko 76.000 ljudi, od kojih su mnogi radili zajedno sa američkim vojnicima i diplomatama kao tumači i prevodioci.

Tramp je sinoć pozvao na ponovnu istragu svih avganistanskih izbeglica koje su ušle u zemlju za vreme Bajdenove administracije.

„Ako ne mogu da vole našu zemlju, ne želimo ih“, naveo je Tramp i dodao da je jučerašnji napad „zločin protiv cele američke nacije“.

(Beta)

