Otac dečaka ubijenog u Pandi: Molim tužilaštvo da sasluša Vučića o ubistvu naše dece

Otac jednog od dečaka ubijenih u kafiću "Panda" u Peći, Ljubomir Ristić, rekao je danas da bi Tužilaštvo za organizovani kriminal moralo da sasluša predsednika Srbije Aleksandra Vučića o njegovim saznanjima o tom ubistvu šestoro dece 14. decembra 1998. godine.

Ristić je agenciji Beta kazao da su porodice više puta zvanično tražile prijem kod Vučića povodom njegove izjave da on „zna šta se kritične noći desilo u ’Pandi’ „, ali da nisu primljeni.

Ristić je dodao da su porodice i njihov pravni zastupnik advokat Ivan Ninić takođe više puta zvanično tražili od Tužilaštva za organizovani kriminal da sasluša Vučića, ali da do danas nije sprovedena ta istražna radnja.

„Vučić nas nikada nije primio na razgovor, iako je to obećao, a Tužilaštvo za organizovani kriminal gde se vodi istraga o ubistvu naše dece, ni posle više od deset godina nije saslušalo Vučića o njegovim saznanjima o zločinu u ‘Pandi’, koja je u nekoliko navrata javno izneo. Molim Tužilaštvo za organizovani kriminal da napokon sasluša Vučića kako bi se za našeg života otkrilo ko su bili izvršioci i nalogodavci ubistva šestorice dečaka“, rekao je Ristić.

Pravni zastupnik porodica dečaka ubijenih u kafiću „Panda“, advokat Ivan Ninić podneo je 10. avgusta 2023. godine Tužilaštvu dokazni predlog da se sasluša Vučić zbog njegovih ranijih izjava da navodno zna šta se 14. decembra 1998. godine desilo u „Pandi“.

On je naveo da Tužilaštvo za organizovani kriminal i glavni tužilac Mladen Nenadić „već tri godine ne smeju da pozovu i saslušaju Vučića koji nešto zna, a po istom principu je saslušano skoro 40 svedoka“.

U zahtevu je navedeno da roditelji traže da se Vučić sasluša povodom izjava o zločinu u „Pandi“ koje je od 2013. do 2018. godine u nekoliko navrata davao medijima, tvrdeći da taj zločin nisu počinili Albanci i da „gotovo zna“ šta se dogodilo kobne noći u tom kafiću.

Navodi se da je, kao prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Aleksandar Vučić 26. decembra 2013. godine u emisiji „Teška reč“ na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Dve godine kasnije, na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, 11. decembra 2015. godine, Vučić je rekao da je „gotovo siguran“ šta se desilo u kafiću „Panda“.

„Bauljamo u mraku. Gotovo sam siguran šta se desilo u kafiću ‘Panda’, ali nemam dokaza. Nisam siguran da bi naši organi mogli da se ponose onim što su tada uradili“, kazao je Vučić.

Pre 28 godina, 14 decembra 1998, oko 20 časova, dvojica maskiranih napadača otvorila su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića „Panda“, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević (18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (24) i Dragan Trifović (18).

Vladimir Lončarević (18) i Mirsad Šabović (34) su teško ranjeni, dok je lakše ranjen Nikola Rajović (18).

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila i osumnjičila grupu lokalnih Albanaca, ali su oni pušteni iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Potpredsednik Savezne vlade SRJ zadužen za Kosovo i Metohiju Nikola Šainović je tada saopštio da je „slučaj Panda“ rešen.

Istraga o ubistvu u „Pandi“ pokrenuta je 2016. godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Do sada je saslušano 39 svedoka, ali optužnica nije podignuta.

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je u septembru 2025. godine saopštilo da istraga o ubistvu šest mladića u pećkom kafiću „Panda“ nije prekinuta, iako već dve godine, kako su naveli, nije saslušan nijedan svedok, niti je preduzeta ijedna dokazna radnja.

Odgovarajući na pitanja Novinske agencije Beta o zastoju u istrazi ubistva, TOK je naveo da je od 12. maja 2016. godine, kada je pokrenuta istraga, ispitano 39 svedoka, a da u poslednje dve godine nije ispitan nijedan novi svedok.

Na pitanje zbog čega predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije ispitan nakon nekoliko njegovih izjava da zna šta se desilo u „Pandi“ i da taj „zločin nisu počinili Albanci“, Tužilaštvo je navelo da još nije odlučivano o ispitivanju novih svedoka.

„O svedocima koje u ovoj istrazi treba ispitati, između ostalih i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i vremenu kada se te dokazne radnje trebaju preduzeti, odlučiće TOK u skladu s objektivnom procenom do sada utvrđenog činjeničnog stanja te procene kada je te dokazne radnje najkorisnije obaviti“, odgovorilo je Tužilaštvo.

