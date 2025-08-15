Otac pretučenog Dušana Radovića: Mog sina su tukli i u policijskoj stanici

Predrag Radović, otac pretučenog Dušana Radovića (25) iz Valjeva, izjavio je da je valjevska policija njegovog sina sinoć tukla i u policijskoj stanici, iako je prethodno zadobio veliki broj udaraca pendrecima i čizmama u Karađorđevoj ulici.

Radović je agenciji Beta kazao da je nakon premlaćivanja i hapšenja, policija držala Dušana u policijskoj stanici više od tri sata, ne dozvoljavajući da mu se teško povređenom pruži lekarska pomoć.

„Posetio sam danas Dušana u valjevskoj bolnici, ima velike bolove i podlive od udaraca, i ostaće u bolnici do daljeg. Prvo je pretučen je na ulici, a onda su ga tukli i u policijskoj stanici. Ja i moja porodica smo šokirani. Policija ga je izvukla iz grupe demonstranata, neko od policajaca ga je udario i on je pao na ulici. Onda su se sjatili svi iz te policijske jedinice i isprebijali ga“, rekao je Predrag Radović.

Dodao je da je u policijskoj stanici bilo uhapšene i prebijene dece od 15 i 17 godina.

„Držali su ih policijskoj stanici više od tri sata. Tek na insistiranje advokata odvezli su ih posle ponoći na lekarski pregled. Ovakva brutalnost se u istoriji Valjeva nije desila. Ovo je mučno za svakog roditelja i trebalo bi da sve bude sramota dokle smo doterali. Dušan je master arhitekture, obrazovan i vaspitan i ničim nije zaslužio da tako brutalno bude pretučen“, rekao je Radović.

(Beta)

