Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Zbog najavljenih snežnih padavina, vozači moraju biti spremni na otežane uslove, naročito u planinskim predelima, a dodatno opterećenje će im predstavljati i smanjena vidljivost, te se pozivaju da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pogotovo u popodnevnim satima i na prilazima većim gradovima kao i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih centara, pošto se završava praznik.

Deonice na kojima su kolovozi vlažni i ima snega do pet centimetara su Javor – Sjenica; Podbukovi – Kosjerić – Požega; Šabac – Koceljeva – Valjevo – Podbukovi; Bistrica – Prijepolje – državna granica sa CG (granični prelaz Gostun).

Snega ima i na deonicama: Užice – Čajetina – Nova Varoš – Bistrica; Knežević – Kremna – dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman); Okletac – Rogačica- Kostojević – Dub – Dubci – Užice; Aljinovići – Sjenica – Novi Pazar;Nova Varoš – Aljinovići;državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) – Prijepolje; Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona; Jošanička Banja – Kopaonik – Šipačina;Jelova Gora – Užice.

Na naplatnim stanicama kao i na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kamioni na graničnom prelazima Šid i Batrovci čekaju pet sati, na Horgošu tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.

(Beta)

