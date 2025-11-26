Otkaz uredniku noćnih vesti na RTS zbog vređanja pristalica vlasti u takozvanom Ćacilendu

RTS je 5. novembra pokrenuo disciplinski postupak protiv Plavšića jer je prethodne večeri, tokom okupljanja građana u blizini Doma Narodne skupštine, vređao pristalice vlasti u šatorskom naselju rečima: „Da Bog da im pocrkala deca, imali rak svi u kući, svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena, đubrad jedna, bićete razvlačeni“.

„Istupanje zaposlenog sa gorepomenutim rečima i ujedno predstavljanje kao urednika RTS-a svakako predstavlja objektivno neprimeran nastup u javnosti i kršenje odredbi Etičkog kodeksa JMU RTS. Poslodavac ni na koji način ne može zaposlenom uskratiti Ustavom zajemčena prava, kao što su sloboda mišljenja i izražavanja. Međutim, uvredljivo i neprimereno ponašanje u izražavanju svojih stavova, na javnom skupu, ističući da su to stavovi jednog urednika RTS-a predstavlja povredu radne obaveze koju poslodavac smatra nedopustivom, te se iz navedenih razloga odlučio za najstrožu kaznu“, navodi se u rešenju o otkazu koje je preneo N1.

Dosadašnji urednik noćnih vesti RTS je rekao da je kontaktirao advokate i nevladine organizacije koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom.

„Rekli su mi da je nonsens da se otpusti osoba sa invaliditetom prvog stepena zbog verbalnog delikta, koji i ne postoji. Nisam prekršio radnu obavezu, nisam bio na radnom mestu, ni u radno vreme. Prvo su me ubeđivali da sam 24 sata novinar RTS-a, jer nisu imali drugu formulaciju. Postojale su tri kazne ‘u ponudi’ – suspenzija, smanjenje plate, opomena – ali ništa od toga nije stavljeno na sto, samo je bilo ‘otkaz i doviđenja“, naveo je Plavšić.

(Beta)

