Otkazan panel s Brnabić u Briselu, Misija Srbije pravi svoj

Pošto je otkazan panel „Srbija: Strateška zemlja kandidat na kritičnom raskršću“, o čemu je u petak u Briselu trebalo da govori predsednica Skupštine Srbine Ana Brnabić, Misija Srbije pri EU je najavila svoj panel na kojem će Brnabić učestvovati.

Na nalogu Misije na platformi X (@SRBinEU) piše da je „u svetlu neprofesionalnog otkazivanja u poslednjem trenutku panela sa… Brnabić, a od strane Evropskog političkog centra koji je bio zakazan za 12. septembar, a što je odluka u suprotnosti s duhom evropskih vrednosti, otvorenog dijaloga i slobode izražavanja, Misija Republike Srbije pri EU sa zadovoljstvom koristi ovu priliku da organizuje ekskluzivnu diskusiju“.

Panel će biti u prostorijama Misije Srbije pri EU u Briselu 12. septembra s početkom u 10:00 časova, piše u obaveštenju.

Misija je najavila da će to biti „razgovor o širokom spektru tema“, a pomenuti su pregovori Srbije o pristupanju EU i „aktuelna politička situacija u zemlji“.

Učešće u panelu treba najaviti Misije Xrbije do četvrtka, 11. septembra u 17:00 sati na „mission.serbia.eu@mfa.rs“.

Briselska neprofitna organizacija Centar za evropske politike (EPC) otkazala je brifing sa Brnabić, najavljen za 12. septembar u Briselu, zbog njenih nedavnih izjava o Evropskoj uniji (EU), saznala je agencija Beta.

Rukovodioci Centra su odlučili da ne bude razgovora sa Brnabić pošto su se upoznali sa njenim nedavnim izjavama o navodnoj ulozi EU u podsticanju protesta u Srbiji, rekli su agenciji Beta obavešteni sagovornici.

Centar za evropske politike je kratko saopštio da mora da otkaže razgovor sa Brnabić „zbog nepredviđenih okolnosti“, ne navodeći ih.

Brnabić je trebalo da bude jedina učesnica brifinga „Srbija: Strateški važan kandidat na kritičnom raskršću“, na kojem je trebalo da govori o političkoj situaciji u Srbiji, sprovođenju reformi, usklađivanju sa spoljnom politikom EU i regionalnoj stabilnosti.

Ona će u petak ipak biti u Briselu, gde će se sastati sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom i zvaničnicima Evropske komisije.

Mecola je izjavila da će sa Brnabić, između ostalog, razgovarati i o uvredama koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio evroposlanicima iz Evropske partije zelenih, koji su u petak bili na protestu u Novom Sadu.

U intervjuu za agencije okupljene na projektu Evropska redakcija (ENR), Mecola je rekla da Srbija mora da se odnosi s poštovanjem prema Evropskom parlamentu i njegovim članovima i dodala da je o tome razgovarala sa premijerima članica EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com