Otkazan svečani doček rukometaša, Grad Zagreb odbio nastup Tompsona

Planirani organizovani doček u Zagrebu rukometnih reprezentativaca Hrvatske koji su na Evropskom prvenstvu u Danskoj osvojili bronzanu medalju, otkazan je večeras zbog toga što Grad Zagreb nije dozvolio nastup kontroverznog pevača Marka Perkovića – Tomspona, objavili su Hrvatski rukometni savez (HRS) i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Ranije danas Grad Zagreb koji vode zeleno-leva koalicija Možemo i Socijaldemokratske partije (SDP), objavio je da će, u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom, u ponedeljak u 15 časova biti doček bronzanih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu. Prema tom planu, na Trgu bana Jelačića je trebalo da nastupe grupe Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

U javnosti se već tokom dana spekulisalo da deo rukometaša insistira da im na dočeku peva kontroverzni pevač čija je pesma „Ako ne znaš šta je bilo“ neslužbena himna ove reprezentacije, koja i sportske pobede uglavnom proslavlja uz njegove pesme.

Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije su zabranili Tompsonove nastupe u svim gradskim prostorima pošto je nedavno na koncertu u zagrebačkoj Areni izveo spornu pesmu koja počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni!“.

Hrvatski rukometni savez oglasio se večeras saopštenjem u kojem je objavio da svečanog dočeka neće biti.

„Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog štaba i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku peva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, štaba i HRS-a, obaveštavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti“, piše u saopštenju HRS.

Oni su, kako se navodi, zahvalili drugim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka reprezentativaca, ali su istakli da smatraju da bi doček trebalo da bude u glavnom gradu „svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvek do sada bio slučaj“.

„Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalnost, organizovaćemo i utakmice kako bismo mogli da zajedno proslavimo ovaj veliki uspeh naše reprezentacije“, naveo je HRS povodom poziva gradonačelnika pojedinih gradova, poput Tomislava Šute (HDZ) iz Splita, za priređivanje dočeka rukometaša.

Savez je u saopštenju naveo da će rukometaši sleteti u Zagreb oko tri časa ujutru, a da u podne premijer Andrej Plenković organizuje prijem.

Ubrzo se oglasio i Tomašević koji je večeras na društvenim mrežama objasnio šta se događalo.

„Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Evropskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizuje u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima HRS usaglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši u nedelju osvojiti bronzanu medalju“, napisao je Tomašević.

On je istakao da su „u dogovoru s predstavnicima HRS, na Trgu bana Jelačića trebalo da nastupe Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pesmu ‘Ako ne znaš šta je bilo’, omiljenu pesmu rukometaša i na Svetskom prvenstvu i sad na Evropskom prvenstvu“.

„Međutim, nedugo nakon osvajanja bronzane medalje rukometaši su insistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Tompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine zbog korišćenja ustaškog pozdrava koje (odluke) važe za sve izvođače, pa i Tompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni, nismo mogli udovoljiti zahtevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti“, naveo je Tomašević.

On je izrazio žaljenje zbog odluke rukometaša i čestitao im osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Zagrebačka gradska skupština krajem prošle godine je prihvatila zaključak vladajuće leve koalicije u Zagrebu, stranaka Možemo i Socijaldemokratske partije, o zabrani korišćenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja grad. Te stranke su u opoziciji na nacionalnom nivou, gde je na vlasti Hrvatska demokratska zajednica čiji je predsednik Andrej Plenković.

Zaključkom se traži od gradonačelnika Tomislava Tomaševića (Možemo) da preduzme mere kojima će se u gradskim prostorima zabraniti korišćenje obeležja, slogana ili poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, fašistički ili ustaški simboli i pokliči, uključujući „Za dom spremni!“.

Marku Perkoviću nije odobren drugi koncert u zagrebačkoj Areni krajem decembra budući da je na prvom izveo spornu pesmu „Bojna Čavoglave“ koja počinje tim ustaškim pozdravom.

Pevač je na koncertu pozvao na rušenje zagrebačke gradske vlasti i gradonačelnika na „redovnim ili vanrednim izborima“, tvrdeći da svojim odlukama „napadaju Domovinski rat i temelje hrvatske države“.

Zagrebačku vlast nazvao je „ekstremnim levičarima i ostacima jugokomunista“.

Tomašević je tada u objavi na društvenim mrežama istakao da je dva puta na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba i da će dokle god ima poverenje Zagrepčana „posao gradonačelnika obavljati savesno i odgovorno i donositi odluke koje smatra ispravnim bez obzira na pritiske“.

(Beta)

