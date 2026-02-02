Otvoren poziv za organizacije koje rade sa mladima, 300.000 evra za regionalna partnerstva

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) pozvala je organizacije civilnog društva koje rade sa mladima i za mlade da podnesu projektne predloge na temu dijaloga, pomirenja i izgradnje mira.

Rok je 13. decembar, a ukupan budžet poziva iznosi 300.000 evra.

Sredstva su namenjena regionalnim partnerstvima neprofitnih organizacija registrovanih najmanje godinu dana u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Jedan projekat može dobiti grant od 20.000 do 30.000 evra, a vodeća organizacija treba da sarađuje sa najmanje jednom partnerskom organizacijom iz druge zemlje Zapadnog Balkana.

Poziv podržava inicijative u dve tematske oblasti – mladi za pomirenje, dijalog i izgradnju mira i razvoj snažnijih i inovativnijih prostora za formalne i neformalne regionalne omladinske strukture.

Kako je navedeno u saopštenju, ovo je prilika da organizacije unaprede svoje kapacitete, uspostave regionalna partnerstva i realizuju kvalitetne projekte za mlade, uz trajni uticaj na lokalnom i regionalnom nivou. Poseban fokus je na smislenom uključivanju mladih u sve faze projekta.

Projekti su namenjeni mladima od 14 do 30 godina, a cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Više informacija je dostupno na linku.

(Beta)

