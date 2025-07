Otvorena ključna brza pruga u jugozapadnoj Kini

Ključna pruga za brze vozove u kineskoj jugozapadnoj opštini Čongćing zvanično je puštena u rad u petak 27. juna, što predstavlja značajan korak ka uspostavljanju vitalne saobraćajne veze između unutrašnjih regiona zemlje i jugoistočne obale, prenosi Sinhua.

Brzi voz je 27. juna ujutro krenuo sa železničke stanice Čongćing Istok ka stanici Ćenjijang, čime je otvorena deonica dužine 242 kilometra železnice Čongćing-Sjameng. Izgradnja ove deonice počela je u maju 2020. godine, a karakteriše je maksimalna brzina od 350 kilometara na sat i dnevni kapacitet od najviše 54 voza.

Železnica Čongćing–Sjameng je glavni pravac čiji je cilj da poveže jugozapad Kine sa jugoistočnim obalnim regionima zemlje.

Iako je celokupna ruta još u izgradnji, otvaranje ove deonice označilo je završetak ključne veze između Čongćinga i Čangše, glavnog grada provincije Hunan u centralnoj Kini.

Analitičari kažu da ovaj najnoviji napredak znatno skraćuje vreme putovanja i jača veze između dva glavna regionalna gradska klastera u Kini.

Tek završena deonica od Čongćinga do Čangše, u kombinaciji sa već operativnim delom od Gandžoua do Sjamenga i deonicom od Čangše do Gandžoua koja je još u izgradnji, činiće brzu železničku koridorsku vezu Čongćing–Sjameng, rekao je Liu Te, član tima zadužen za infrastrukturne projekte u Državnoj železničkoj grupaciji Kine.

Sjameng je primorski grad na istoku Kine, u provinciji Fuđijan, dok se grad Gandžou nalazi u provinciji Đjangsi u istočnoj Kini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com