Otvorena Ulica otvorenog srca

U „Ulici otvorenog srca“, koja je jutros otvorena nastupom džez orkestra, mnogo je šarenila i zabave, ali glavna pažnja, kao i običano, pripada štandovima gde se prodaju „nosići“, od čije prodaje sva sredstva odlaze „Doktorima klovnovima“, kako bi mogli da nastave višegodišnju misiju da svojim nastupima oraspolože decu po bolnicama.

Plave nosiće uglavnom vole da stavljaju dečaci, crvene devojčice, rekli su reporeteru Bete, ovi doktori, navodeći da bi im mnogo značilo da imaju za svoju aktivnost neki stalni izvor prihoda ili značajnu donaciju, jer bi ih tako bilo više i mogli bi češće da posećuju male bolesnike.

Na kesicama u kojima su „nosići“ upakovani, ispisana je poruka zahvalnosti, jer se njihovom kupovinom pomaže da „sve dečije bolnice imaju svoje Doktore klovnove“.

Ljude dobre volje štandovima privlači i dečija pesmica sa zvučnika -„kupite klovnovske nosiće, malo koštaju, a deci puno znače“.

Na početku ulice je veliki ulaz u oblliku srca napravljenog od balona, koji posetioce vode u raznovrstan sadržaj: tu su obični klovnovi na štulama, štandovi sa slatkišima (lizalicama, šećernom penom, krofnicama i to posnih, palačinki), pa do ozbiljnijeg sadržaja za nešto starije – kuvanog vina i kuvane rakije.

Na nekoliko štandova je istaknuta i ponuda badnjaka za predstojeći Božić.

Ispred Ateljea 212, gde je program počinjao godinama (tada uz uvodna obraćanja funkcionera vlasti i hor „Kolibri“), u 11.00 časova je danas otvorena proslava, uz jednog deda mraza i dve šarmantne „mrazice“ sa kojima deca, očigledno, vole da se slikaju.

Sem ove, u najužem centru Beograda, slične „Ulice otvorenog scra“, ogranizovane su i u njegovim drugim delovima.

(Beta)

