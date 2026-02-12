Ove godine već 1.218 povređenih u udesima u Srbiji, apel vozačima na pojačan oprez narednih dana

U Srbiji je od početka godine u saobraćajnim nezgodama povređeno 1.218 osoba, upozorila je danas Agencija za bezbednost saobraćaja i apelovala na oprez s obzirom da se tokom predstojećih praznika očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

U saopštenju su naveli da je broj poginulih u udesima u Srbiji manji od početka godine u odnosu na isti period prošle godine, ali su i dalje najčešći uzroci pogibija na putevima neprilagođena brzina, pogrešno izvođenje radnji vozača i vožnja pod dejstvom alkohola.

„To znači da većina tragedija počinje jednom pogrešnom odlukom – odlukom da se požuri, da se potceni stanje puta, da se zanemari umor ili da se sedne za volan nakon konzumiranja alkohola. U uslovima padavina, koje su i najavljene za predstojeće neradne dane, ove odluke postaju opasnije nego ikada. Brzina koja u suvim uslovima deluje bezazleno, na mokrom ili zaleđenom kolovozu može imati fatalne posledice“, stoji u saopštenju.

Agencija za bezbednost saobraćaja pozvala je sve učesnike u saobraćaju da tokom predstojećih praznika obavezno koriste propisanu zimsku opremu, da prilagode brzinu uslovima na putu, da održavaju bezbedno rastojanje i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

(Beta)

