Ovogodišnja Francusko-nemačka nagrada dodeljena Maji Stojanović iz Građanskih inicijativa

Ambasade Francuske i Nemačke su danas objavile da je izvršna direktorka nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda Maja Stojanović je dobitnica ovogodišnje Francusko-nemačke nagrade za ljudska prava i vladavinu prava.

Ambasadorka Francuske Florans Ferari je izjavila da je angažman Maje Stojanović dosledno usmeren na „odbranu demokratskih procesa, zaštitu ljudskih prava i promociju nezavisnih medija“, bez kojih „nijedno demokratsko društvo ne može da napreduje“, piše u zajedničkom saopštenju dveju ambasada.

„Dodelom Francusko-nemačke nagrade za ljudska prava Maji Stojanović, Francuska i Nemačka iznova potvrđuju svoju zajedničku posvećenost podršci onima u Srbiji koji svoj glas posvećuju borbi za ljudska prava i reformu vladavine prava, oblastima koje su suštinski važne za napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji“, rekla je ambasadorka Ferari.

Nemačka ambasadorka Anke Konrad je navela da rad Maje Stojanović prikazuje „neophodnu ulogu civilnog društva u promociji i zaštiti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava“.

„Francusko-nemačka nagrada za ljudska prava i vladavinu prava svedoči o nepokolebljivoj posvećenosti i hrabrosti svih onih koji se zalažu za demokratiju i ljudska prava“, rekla je ambasadorka Konrad.

Stojanović je zahvalila za priznanje i rekla da je ono za nju „potvrda važnosti glasova građana koji se svakodnevno bore za dostojanstvo, pravdu i ljudska prava“.

„To je priznanje radu Građanskih inicijativa i svih drugih organizacija i građana koji istrajno brane demokratske procese u Srbiji i podseća nas koliko su angažovani građani važni za budućnost našeg društva“, rekla je Stojanović.

Maja Stojanović se ljudskim pravima bavi duže od dvadeset godina, a od 2014. godine je izvršna direktorka Građanskih inicijativa. Ranije je bila predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu.

Učestvuje u više inicijativa za jačanje demokratskih procesa, nezavisnosti medija i tranzicione pravde širom Srbije i Zapadnog Balkana.

Aktivizmom je počela da se bavi u Studentskoj uniji Srbije.

Francusko-nemačka nagrada za ljudska prava i vladavinu prava ustanovljena je 2016. godine. Dodeljuje se širom sveta za rad u odbrani i unapređenju stanja ljudskih prava, slobode izražavanja, nepristrasnog izveštavanja u medijima, borbi protiv nekažnjivosti i mučenja, diskriminacije, nasilja nad ženama i promociji jednakosti muškaraca i žena. Nagradu svake godine dobije po 15 laureata.

(Beta)

