Pajić (PSG): Pretnje otkazima za 33 profesora Pete beogradske gimnazije, to bi ugasilo školu

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić upozorio je da „postoje pretnje“ da će 33 profesora i nastavnika Pete beogradske gimnazije dobiti otkaz zbog učešća na građanskim protestima.

On je kazao da bi to „ugasilo školu takvog kalibra“.

„Otpuštaju se nastavnici i profesori koji su dokazani opozicionari, otpuštaju se zbog svog učešća na protestima, dok se na ta mesta zapošljavaju ljudi koji su članovi SNS-a, koji nemaju diplome, a u obavezi su“, rekao je Pajić na konferenciji za novinare ispred Ministarstva prosvete.

Dodao je da se predsednici gradskog odbora PSG-a u Kruševcu Kseniji Bradić Veljović preti otkazom u Muzičkoj školi u tom gradu u kojoj radi godinama.

„Zbog svog političkog učešća, koje je legitimno i zakonito, zbog obračuna sa ljudima Bratislava Gašića i Nevene Đurić, ona trpi ogromne pritiske, i prete joj da će ostati bez posla“, rekao je Pajić.

Pozvao je Ministarstvo prosvete da „prestane da se bavi trivijalnim stvarima“ i da počne se bavi „suštinskim koje zapravo utiču na školstvo“.

„Iskoristićemo našu priliku što smo narodni poslanici da na Odboru za obrazovanje iznesemo ovaj problem. Narodna skupština mora da se bavi ovom temom“, rekao je.

Pajić je podsetio da je sredinom avgusta poslao dopis Ministarstvu prosvete u kom je zatražio odgovore na pitanja u kakvom stanju je školska infrastruktura u Srbiji i koliko ih je bilo rekonstruisano u prethodnoj školskoj godini, ali da odgovor do sada nije dobio.

„Dodatno zabrinjava to što padaju one stvari koje su nedavno rekonstruisane, a to nažalost podseća na tragičan slučaj pada nadstrešnice u Novom Sadu. Pao je plafon u osnovnoj školi u Rači, u Bečeju, pao je deo plafona u školi u Užicu, pao je u školi u Umci, u Bujanovcu. Svi ti primeri govore da naše škole nisu spremne za početak rada, da se Ministarstvo prosvete u prethodnih godinu dana nije time bavilo“, rekao je Pajić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com