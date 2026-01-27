Pajić (PSG): Skrnavljenje spomenika u Beogradu je organizovana akcija vlasti

„Ovo nije incident, niti izolovan čin, već jasno organizovana i instruisana akcija vlasti. Način na koji su spomenici birani – neselektivno, brzo, u jednom hodu i jednom potezu – pokazuje da je sve urađeno planski, kako bi se napravio problem, a zatim odgovornost prebacila na izmišljene krivce“, izjavio je Pajić za televiziju Nova, a preneo PSG u saopštenju.

Ocenio je da je takva atmosfera posledica ponašanja vlasti u institucijama i da se uništavanje spomenika dogodilo neposredno nakon međunarodnih diplomatskih poseta, tokom kojih vlast nije želela da se sastane sa sagovornicima.

„Ne možete u Skupštini nazivati druge poslanike ustašama, širiti govor mržnje i neodgovornost, a da se to ne preslika na ulicu. Vlast direktno diktira kulturne obrasce u društvu. Ako 12 godina u javni prostor šaljete poruke mržnje, diskriminacije, mizoginije i rasizma, onda ne možete očekivati zdravo društvo. Plod svega toga danas su podela i mržnja“, kazao je Pajić.

Spomenik Borislavu Pekiću je isprskan sprejom i na grudima je napisano „HRT“, spomenci Gavrilu Principu i Dimitriju Tucoviću su poliveni crvenom farbom, dok su spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića ižvrljani nacističkim simbolima.

(Beta)

