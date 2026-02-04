Pajić (PSG): Suđenje Selakoviću borba izmeđju javnog i privatnog interese

Pokret slobodnih građana (PSG) ocenio je da današnji početak suđenja miistru kulture Nikoli Selakoviću predstavlja „simbolički i suštinski trenutak u borbi između javnog i privatnog interesa“, kao i da sudbina zgrade Generalštaba nije pitanje „sistema vrednosti“.

„U trenutku kada se pred sudom nalazi čovek koji je direktno odgovoran za politiku prema kulturnom nasleđu, vlast pokušava da progura rušenje Generalštaba – jednog od najvažnijih simbola moderne srpske arhitekture i savremene istorije Srbije. To nije slučajnost, to je poruka sistema koji misli da je iznad zakona“, rekao je poslanik PSG Vladimir Pajić.

Kako je naveo, ta stranka „kategorički se protivi planiranom rušenju kompleksa Generalštaba u Beogradu i upozorava da je reč o opasnom presedanu kojim se kulturno nasleđe pretvara u robu, a javni interes podređuje privatnom profitu“.

„Odluke koje su dovele do skidanja zaštite sa ovog objekta, kao i donošenje posebnih zakonskih rešenja radi realizacije privatnog investicionog projekta, predstavljaju grubo gaženje pravnog poretka, institucija i elementarnih principa zaštite kulturnih dobara“, rekao je on.

Upozorio je da „kada država počne da briše sopstvenu istoriju da bi napravila prostor za privatne dilove“, tada se više ne govori „o razvoju, već o institucionalnoj otimačini“.

„Zahtevamo hitnu obustavu svih aktivnosti koje vode ka rušenju Generalštaba, poništavanje odluka kojima mu je oduzet status kulturnog dobra, nezavisnu stručnu i pravnu reviziju kompletnog postupka, punu transparentnost svih ugovora i dokumenata vezanih za ovaj projekat, kao i utvrđivanje političke i krivične odgovornosti svih koji su učestvovali u donošenju nezakonitih odluka“, naveo je Pajić.

(Beta)

