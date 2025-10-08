Pajić (PSG): Vlast legalizacijom nastavlja uništavanje institucija zaštite kulturnog nasleđa

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić ocenio je danas u Skupštini Srbije da se predloženim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima nastavlja sistematsko uništavanje kulturnog nasleđa, tako što se institucijama zaštite kulturnog nasleđa oduzima nadležnost.

„Vi te institucije želite da obrišete, to radite sistematski čitavu deceniju, a ovim izmenama tu svoju nameru podebljavate, a tu pre svega mislim na Republički zavod za zaštitu spomenika, ali i lokalni zavodi. Pomislila je Ana Brnabic da je veća od profesora Dragoslava Srejovića, pomislio je Milenko Jovanov da je veći od Milana Kašanina, a jedan običan radikal Nikola Selaković pomislio je da je veći od Jovana Sterije Popovića“, naveo je Pajić.

Poslanik Milenko Jovanov (Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane) odgovorio je Pajiću da ne misli da je veći od bilo koga niti da je učestvovao u bilo čemu što obuhvata građevinu, rušenje, ali da će ukoliko bude u prilici vrlo rado da predloži neki zakon kojim će se omogućiti rušenje „komunističke“ zgrade Generalštaba i izgradnja na tom mestu.

Poslanik Slobodan Ilić (Mi snaga naroda – Dr. Branimir Nestorović) ocenio je da vlast menja zakone da bi suspendovali i doveli do apsurda Zakon o planiranju i izgradnji, te će tako objekti za izložbu Ekspo biti građeni bez građevinskih dozvola, odnosno sa privremenim građevinskim dozvolama, bez lokacijskih uslova.

„Vladajuća većina se bavi Ekspom i daljim zaduživanjem građana i Srbije. Strašna je činjenica da će svi objekti koji se grade za Ekspo biti pušteni u rad bez upotrebnih dozvola i sada menjate najvažnije odredbe Zakona o izgradnji tako da uvodite privremenu građevinsku dozvolu. Šta to znači, kakav je njen smisao?“, upitao je Ilić.

Upitao je ministra finansija Sinišu Malog kolika je stvarna cena projekta Ekspo i zašto se zemljište za tu lokaciju proširuje na 813 hektara.

„Osim ovih odredbi imamo i spornu samu cenu i finansiranje projekta ekspo. Imamo četiri izjave Malog i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je 26. decembra 2023. rekao da će Ekspo koštati 15 milijardi evra, 7. januara.2024. Mali rekao kostaće 14 milijardi evra, pa je 20. januara 2024. Vučić rekao kostaće 18 milijardi evra, pa zatim Mali da će koštati samo 1,2 milijarde evra. Koja je prava cena gospodine Mali“, upitao je Ilić.

Dodao je da država sada otkupljuje zemljište koje je pripadalo Srbiji, odnosno PKB-u, a koji je prodat arapskim firmama za manje od 5.000 evra po hektaru.

„Sada 340 hektara otkupljujete po ceni od 510.000 evra po hektaru, 102 puta skuplje, a ceo PKB, celo zemljiste sa svim zgradama i mašinama ste prodali za 104 miliona evra. Ko će staviti u džep 170 miliona evra građana od nameštene kupovine zemljišta od Al Dahre i drugih kompanija koje su kupile PKB“, upitao je on.

Mali je rekao da je Ilić izrekao „gnusne“ laži.

„Opasno je govoriti da je ono što se gradi nebezbedno i da se ne radi po standardima i zakonima“, rekao je Mali.

Dodao je da je „nebuloza“ da se bez lokacijskih uslova izdaju dozvole za gradnju i upotrebna dozvola.

Odbacujući optužbe Ilića da se pominju razni iznosi koliko košta Ekspo Mali je naveo da je više puta govorio da program „Skok budućnost“ obuhvata ne samo Ekspo nego 323 projekta među kojima je i pruga Beograd-Subotica i više autoputeva i škola, i da to košta 17,8 milijardi evra.

Istakao je da vlada želi da podigne kvalitet života i životni standard.

„Hoćemo da se predstavimo svetu na najbolji način, za Ekspo se prijavilo 122 zemlje, to će biti najmasovnija specijalizovana izložba, za nju se kandidovala jedna Amerika, Španija… pobedili smo ih. To je najveća razvojna šansa za Srbiju“, naveo je Mali

(Beta)

