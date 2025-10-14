Pajtić: Studenti imaju ogromnu podršku, Vučićev režim više nema legitimitet da vlada Srbijom

Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić je danas izjavio da je najnovije istraživanje Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) potvrdilo da je većina građana Srbije za raspisivanje vanrednih izbora i promenu vlasti, i da aktuelni režim više nema legitimitet da vlada Srbijom.

Pajtić je agenciji Beta kazao da se promena raspoloženja građana Srbije mogla videti u poslednjih 11 meseci u svakom gradu i selu.

„Aleksandar Vučić zna kakvo je raspoloženje većine građana i zbog toga se panično plaši izbora. On je čak prestao da nas svake nedelje bombarduje raznim istraživanjima javnog mnjenja, jer svako istraživanje pokazuje da studentska lista ima mnogo veću podršku nego stranke režima zajedno“, rekao je profesor.

Prema njegovim rečima, Vučićev problem je i to što veliki broj pristalica Srpske napredne stranke (SNS) rešenje iz društvene i političke krize vidi kroz raspisivanje izbora.

„Oni ne žele da fanatično slede vođu ukoliko to znači da će velika većina građana biti nezadovoljna“, ocenio je on.

Pajtić smatra da će i dalje rasti podrška studentskoj listi.

„Da Vučić ima zdravog razuma, raspisao bi izbore odmah, jer će trendovi opredeljenja naroda po njega biti samo gori. On se nada da će nezadovoljstvo građana splasnuti, međutim to nezadovoljstvo se akumuliralo u poslednjih 13 godina zbog mafijaškog, koruptivnog i nasilničkog upravljanja državom i neće se promeniti u korist u režima“, rekao je on.

Pajtić je ocenio da će i sankcije NIS-u dodatno pogoršati situaciju u Srbiju.

„Sankcije NIS-u su dokaz da Vučić vodi katastrofalnu spoljnu i ekonomsku politiku. Ovo je cena njegove politike koju plaćamo, a sankcije će još više otežati život građana Srbije i nezadovoljstvo će veće. Naftni derivati će biti u deficitu, poskupeće, i to će uticati na još veću inflaciju, što će biti ogroman udarac na budžete građana i države“, kazao je Pajtić.

Na pitanje kako bi opozicione stranke trebalo da shvate istraživanje Crte, Pajtić je kazao da opozicija ima pravo da izađe na izbore, i da ne bi trebalo da kandiduje više od dve kolone.

„Više od 80 odsto opozicionih birača glasaće za studentsku listu. Opozicione stranke imaju alternative: da podrže studentsku listu ili da na izbore izađu zajedno. Legitimno je da izađu na izbore, ali ne bi trebalo da prave veliki broj lista, već da se organizuju kroz jednu levu proevropsku koaliciju i jednu koaliciju desnog centra. Više od dve opozicione liste ne bi prošle cenzus“, rekao je Pajtić.

Istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u periodu od 13. do 27. septembra ove godine, pokazalo je da studentsku listu podržava 44 odsto građana, a blok predvođen predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 32 odsto.

CRTA je saopštila da gotovo dve trećine građana vidi raspisivanje prevremenih izbora kao način da se izađe iz krize, a gotovo svaki treći glasač partija na vlasti smatra da bi trebalo raspisati izbore.

Ispitivanje je sprovedeno telefonski, na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 2.020 ispitanika.

Istraživanje je pokazalo i da je sve manji udeo građana sa umerenim ili neodređenim stavom prema protestima protiv vlasti – 58 odsto ih podržava, a 39 odsto ne podržava.

