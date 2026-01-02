Pakistan: Doživotni zatvor za sedam ljudi, uključujući tri novinara

Sud u Pakistanu je danas na kaznu doživotnog zatvora osudio sedam ljudi: tri novinara, dva influensera i dva oficira u penziji zbog „pozivanja na nasilje“ tokom demonstracija 2023. godine.

Sudija suda za borbu protiv terorizma, Tahir Abas Sipra, objavio je presudu u Islamabadu, a niko od optuženih nije bio prisutan pošto svi osuđeni sada žive van Pakistana.

Tokom nasilnih nemira u maju 2023. godine posle hapšenja bivšeg premijera Imrana Kana, svrgnutog s vlasti izglasavanjem nepoverenja u Parlamentu u aprilu 2022. godine, hiljade njegopvih pristalica su napale vojne objekte, palile državne zgrade, opljačkale rezidenciju visokog vojnog oficira i oštetile zgradu državnog Radija Pakistan.

Kan je 2024. godine optužen za podsticanje nasilja nad vojskom i državnim službenicima što je negirao.

(Beta)

