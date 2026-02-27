Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Pakistanski ministar odbrane izjavio je jutros da je njegova zemlja izgubila "strpljenje" i da smatra da je sada u "otvorenom ratu" sa susednim Avganistanom pošto su obe strane izvršile udare posle, po tvrdnji Islamabada, prekograničnog avganistanskog napada.

Pakistan je izveo rano jutros vazdušne udare na Kabul i još dve avganistanske provincije, izjavio je portparol vlade Avganistana, nekoliko sati pošto je njegova zemlja izvela prekogranični napad na Pakistan u najnovijoj eskalaciji nasilja između dve susedne zemlje.

U objavi preko mreže Iks jutros ministar odbane Pakistana Kavadža Mohamed Asif rekao je da su se nadali miru u Avganistanu posle povlačenja NATO snaga i da će se talibani usmeriti na dobrobiti avganistanskog naroda i regionalnu stabilnost. Umesto toga, naveo je, talibani su pretvorili Avganistan u „indijsku koloniju“, prikupili militante iz celog sveta i počeli da „izvoze terorizam“.

„Sada smo izgubili strpoljenje. Sada je otvoreni rat između nas“, rekao je pakistanski ministar osbrane.

Pakistan je često optuživao susednu Indiju da podržava zabranjenu Baloh oslobodilačku vojsku i pakistanske talibane, što Nju Delhi negira.

Izjave pakistanskog ministra dolaze samo nekoliko sati pošto je Pakistan izvršio vazdušne napade na glavni grad Avganistana Kabul, kao i na Kandahar na jugu i provinciju Paktia na jugoistoku, prema pakistanskim zvaničnicima i portparolu avganistanske vlade Zabihulahu Mudžahidu.

Pakistanski izvori kažu da su udari odgovor na avganistanske prekogranične napade na Pakistan.

Avganistan je saopštio da je njihova vojska izvela napade preko granice sa Pakistanom kasno sinoć kao odgovor na smrotonosne pakistanske vazdušne napade na afganistanske granične oblasti u nedelju, uz tvrdnju da su zauzeli više od deset pakistanskih vojnih punktova.

Pakistanska vojska koja je opisala vazdušne napade u nedelju kao napad na militante koji su se skrivalii u toj oblasti, saopštila je da sinoćni avganistnski napad nije bio ničim izazvan, odbacili su tvrdnje da su zauzeti vojni punktovi.

Nova eskalacija događa se nekoliko meseci pošto su Katar i Turska posredovali u postizanju primirja između dve strane.

Obe vlade izdale su vrlo različite tvrdnje o broju nastradalih i rekle da su nanele teške gubitke onoj drugoj strani. Kako navodi agencija AP te tvrdnje nisu mogle nezavisno da budu proverene.

Avganistansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je noćas ubijeno 55 pakistanskih vojnika uključujući neke čija tela su odneta u Avganistan kao i da je „nekoliko vojnika zarobljeno živo“. Avganistanci su naveli da je poginulo osam avganistanskih vojnika a 11 je ranjeno. Ministarstvo je još reklo da je unštilo 19 pakistanskih vojnih punktova i dve baze i da su se borbe završile oko ponoći, oko četiri sata pošto su počele sinoć.

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar rekao je da su poginula dva pakistnska vojnika a tri ranjena.

Mosharaf Ali Zaidi, portparol pakistanskog premijera Šebaza Šarifa negirao je da je bilo koj pakistanski vojnih zarobljen. U objavi na mreži Iks on je rekao da je ubijeno najmanje 133 avganistanskih boraca a više od 200 ranjeno. On je rekao i da je uništeno 27 avganistsanskih punktova i zarobljeno devet boraca. Nije rekao gde su ubijeni ti borci ali je dodao da se procenjuje da ima dodatnih gubitaka u udarima na vojne ciljeve u Kabulu, Paktiji i Kandaharu.

U Islamabadu dvojica visokih bezbednosnih zvaničnika reklio je da su avganistanske snage na nekim graničnim punktovima podigli bele zastave, što se tumači kao molba za prekid vatre. Zvaničnici su rekli da pakistanske snage nastavljaju, kako su opisali, snažni odgovor na „ničim izazvanu agresiju“ od strane avganistanskih talibana i da je uništeno nekoliko ključnih talibanskih punktova duž granice.

Asif je takođe optužio talibansku vladu da uskraćuje Avganistancima osnovna ljudska prava uključujući prava žena koja su kako je rekao garantovana pod islamom, ali nije dao detalje ili dokaze.

On je rekao da je Pakistan pokušao da održi stabilnost direktno i kroz prijateljske zemlje.

„Danas kada su napravljeni pokušaji da se agresijom cilja Pakistan, uz božju milost naše oružane snage daju odlučujući odgovor“, rekao je on.

Pakistanske vlasti saopštile su da su desetine avganistanskih izbeglica koje su čekale da se vrate kući sa severozapadne granice Torham primljene nazad na bezbednija mesta posle izbijanja sukoba.

Pakistan je pokrenuo opštu operaciju u oktobru 2023, da protera migrante bez dokumenata pozivajući one u zemlji da je svojevoljno napuste da bi izbegli hapšenje i deportaciju, a prisilno su proterali druge. Iran je takođe pokenuo operaciju protiv migranata otprilike u isto vreme.

Od tada su milioni ljudi prešli granicu u Avganistan uključujući ljudi koji su pre više decenija rošeni u Pakistanu i tamo izgradili živote i stvorili poslove.

Samo prošle godine 2,9 miliona ljudi se vratilo u Avganistan, prema agenciji UN za izbeglice, a skoro 80.000 se vratilo ove godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com